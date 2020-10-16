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星巴克承諾：5年內30%主管為少數裔

洛杉磯訊

星巴克承諾，到2025年將有30%的員工為少數族裔。

星巴克周三表示，將啟動一項「師長計畫」，在咖啡店試用外聯員工，並將團隊多樣性與高管薪酬掛鉤，以此作為其更廣泛計畫的一部分，以增強其包容性，成為一家更加多元化的公司。該公司的目標是，到2025年，黑人、土著或有色人種少數族裔員工，在公司各級員工中至少占30%，包括經理和高管。公司將根據員工保留率制定年度目標。

首席運營官羅茲‧布魯爾表示：「希望能夠影響其他公司跟隨我們的領導、或加入我們的行列」。

今年夏天，喬治‧弗洛伊德(George Floyd)和布倫娜‧泰勒(Breonna Taylor)的死亡，引發了反對種族不平等和警察暴行的抗議活動，這促使美國企業界在消費者和活動人士的審視下，審視自己的缺點。但星巴克對種族偏見的反思開始得更早；兩年多前，該公司關閉了在美國所有的咖啡館，進行了一天旨在消除種族歧視的培訓。

一個月前，在費城的一個地點，警方逮捕了兩名黑人男子，他們正在等待一個商務會議開始，然後點餐。其中一名男子拉森尼爾森(Rashon Nelson)說，他在走進星巴克後立即要求使用洗手間。但他說，他被告知這是只為付費客戶提供的服務。該事件的一段視頻在社交媒體上瘋傳，導致抵制活動和公司內部對政策的重新評估。

在事件和反彈之後，星巴克還委托了一個獨立的公民權利評估。去年，該公司聘請了Nzinga Shaw擔任首位全球包容性和多樣性首席執行官。星巴克即將實施的改革包括一項旨在將黑人、土著或有色人種員工與高層領導聯系起來的導師計畫。2019年，星巴克的高級領導層中只有15%是有色人種。大約46%的勞動力被認為是少數族裔。

星巴克還計畫與專註於培養少數民族領袖的專業組織合作。此外，團隊的包容性和多樣性現在與高管薪酬掛鉤。該公司計畫成立一個執行委員會，幫助公司內部整合包容性和多樣性，並將加入董事會多元化行動聯盟(Board diversity Action Alliance)，該聯盟包括梅西百貨(Macy 's)和陶氏化學(Dow 's)等公司。所有這些改變都是為了促進星巴克員工的多樣性。除了讓少數族裔在公司各級員工中占30%外，該公司還計畫到2025年，讓少數族裔在零售和制造業各級員工中至少占40%。

星巴克表示，它將公開分享反映員工多樣性的數據。布魯爾表示，他們將分享為期三年的EEO-1報告。EEO-1是一項由聯邦政府授權的關於公司員工構成的調查。星巴克正在嘗試與聯合方式(United Way)合作，來安置外聯工作人員。（李梓瑞譯）

星巴克 黑人 美國

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