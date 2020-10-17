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線上紅藍卡講座 專業知識報你知

洛杉磯訊

每年10月15日至12月7日，是年度開放紅藍卡保險計畫的轉換期，世界日報關懷耆英長者們的身心健康、並擴展更多宣傳平台，自10月24日起，與健保相關業者攜手開創「線上紅藍卡講座」，協助華裔長者得到更完整的2021聯邦醫療保險紅藍卡、健康保險計畫福利的最新資訊。

講座自24日星期六下午2點開播，有興趣的民眾可依講座時間，透過台式機（電腦）或手機，上到YouTube之後，輸入搜尋關鍵字「線上紅藍卡講座」，即可觀看講座節目，並可即時的寫下留言提出疑問。每場講座都將抽出兩名幸運觀眾，各獲第五代小米手環一只。

講座的主講人及講題如後：

10月24日（周六）下午2點，天寧保險張天寧主講，紅藍卡基本須知及選擇保險計畫技巧。 張天寧服務社區20餘年，編輯二本歐記健保教戰手冊；主持紅藍卡、白卡講座，持續為華人社區提供最新健保資訊。

下午3點，福全健保（Clever Care）主計長Cindy Kao、及執照銷售代表Bill高主講，Clever Care Medicare Advantage計畫的特點，這是一項提供更多內容福利的紅藍卡計畫。Cindy Kao 擁有超過30年的醫療保健經驗，曾擔任SCAN Health Plan 的總監，負責California DMHC、California DHCS、CMS 和 IRS的法令及財務報告事務。Bill高在醫療保健行業具有豐富的經驗，具 Accident ＆Health的加州執照，為華裔社區提供顧問服務，和幫助民眾審核福利條件。

10月25日（周日）下午2點，中心健保資深專員Joanna吳喬恩主講，中心健保多種新福利項目內容。Joanna吳精通國粵英語，有20多年的保險經驗，專精紅藍卡65歲以上年長者福利，和免費紅藍卡申請。

下午3點，長青保險主講人邱文齡主講，2021年度轉換期，如何選擇健保公司 ；如何搭配A, B, C, D。邱文齡有近30年健保及醫療管理經驗，長青保險是一家耆英健保代理公司，並提供聯邦醫療保險相關訊息及第一手耆英健保資料的服務；長期提供免費的個別約談或是線上服務的健保說明。

11月1日（周日）下午2點，仁濟社區醫療中心傅美蓁 心理醫學博士主講，長者精神健康、 正向心理 快樂人生 。傅博士為心理學家、臨床心理學教授，波莫納加州州大講師；專長於治療情緒障礙、人際關係困難、性虐待和複雜創傷。另外，仁濟社區醫療中心個案經理應祥均主講「 節日大餐聰明健康吃」。應祥均具台灣營養師合格證照，畢業於臺北醫學大學保健營養學系、南加州大學公共衛生研究所。

下午3點，富士按摩椅總裁Dr. Fuji主講，居家避疫哪些症狀會影響到你的健康；為什麼日本富士醫療高端按摩椅會疫情搶購。Dr. Fuji為日本富士高端醫療按摩椅CEO、醫學顧問。

聯邦醫療保險 歐記健保 紅藍卡

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