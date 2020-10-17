稅務規畫和投資組合 22、23日線上開講

10月22日、23日將有兩場「稅務規畫和投資 組合」線上講座，針對即將退休 的房地產投資人和業主所舉辦。法令朝令夕改，增加規畫的挑戰性。新法可能造成以前規畫的破局，或衍生而出的規畫黃金時機，鮮為人知的規畫策略，將在此項講座中有精闢講解。

內容上，將針對商業房地産，透過Cost Segregation，加速折舊的分析，尤其在CARES act新法放寬了所得利損可以抵消收入年度的規定，可以幫助納稅人進而爭取到退稅及減稅的好處。在公司層面上，新法對於S或C公司型態的優劣，帶來熱烈討論。會中將分析可以避免C Corp的雙重課稅的弊端，以及解套的時機。

川普新法中，在符合合格企業收入20%扣抵條件(Qualified Business Income Deductions) 有諸多限制。如何全盤考慮，提前利用贈與信託工具來掌握，並同時得到收入扣減優惠。

對於已經或正安排退休的人士，會中將探討現下各項資産的稅務管理，哪些人的稅負會愈老愈重，會中將提出警訊和現下可以透過投資整合、及分散稅務結果差異性，來修正未來可見的高稅負挑戰。正好撘配上資產組合、取得付最少的稅來經營退休無憂的目標。

在企業傳承方面，子女接手企業與否決定規畫的方向，同時常見合夥企業中所面臨的挑戰，會中將分享實例指導。年底的選舉結果，政黨若交替會增加稅法變動的可能性，惟有正視不可避免的挑戰，現下做出行動。

主要講員為南加州 30年執業會計師李崇正，和有27年實務經驗的特許財務規畫師周美懿。周美懿目前所屬的Ameriprise已有125年歷史，是全方位上市證券公司。

講座時間：第一場10月22日周四下午4點30分至6點15分，第二場10月23日中午12點至1點45分，10月21日12點以前截止報名，可626-233-0956留言訂位，或[email protected]電郵訂位。該講座無需付費。但主辦方不招待投資金融保險專業人員。