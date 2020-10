City of Hope科學家 深入研究COVID-19

City of Hope基因治療中心教授兼副主任Kevin Morris博士。(City of Hope提供)

在COVID-19大流行期間,City of Hope仍繼續研究尋找治療癌症 和糖尿病的更好方法。機構內的著名醫師科學家們也同時利用他們的專業知識,在多個研究領域攻克致命的病毒。

City of Hope教務長兼科研主任及貝克曼研究所的Morgan & Helen Chu基金董事主席—醫學博士Steven Rosen表示:「City of Hope的醫師科學家同時引領與COVID-19相似致命病毒的研究,又治療免疫系統衰弱的癌症患者,我們正利用我們的專業知識推動COVID-19的創新科研,希望帶來新的病毒治療和預防方法。City of Hope正努力不懈,為世界對這種危險病毒的抵抗工作作出貢獻。」

City of Hope的研究工作包括開發兩種潛在的COVID-19疫苗 ,對有可能成功的新療法進行測試,以及尋找更好的篩查/測試方法。

City of Hope免疫腫瘤 學系的病毒免疫學家Don Diamond博士正在開發一種疫苗。而City of Hope綜合癌症中心副主任Larry W. Kwak醫學博士和轉化醫學教授Michael Friedman博士則正在研究一種基於DNA的獨特疫苗,該疫苗是建立在他所開發的淋巴瘤疫苗之上。

駕馭自然殺傷細胞

自然殺傷(NK)細胞是一組抗擊癌症和病毒感染的先天免疫細胞,而City of Hope的科學家正在研究是否可以利用它們對抗COVID-19。

感染病毒患者的免疫系統會失去攻擊病毒的能力,其NK細胞的比例也會下降。

一個研究團隊同時利用IL-15(一種保證NK細胞長久存在的細胞激素)和CAR(「一雙眼睛」)對NK細胞進行了改造以針對病毒的「棘突」蛋白。在感染了SARS-CoV-2並會導致COVID-19的細胞表面上發現的ACE2也被添加到NK細胞中,因此CAR能夠識別該病毒並將其殺死。

領導該團隊的包括:City of Hope血液惡性腫瘤研究所的自然殺傷細胞生物學研究計畫創辦主任Jianhua Yu博士;Deana and Steve Campbell Physician-in-Chief特聘講座兼City of Hope國家醫學中心總裁Michael Caligiuri醫學博士;City of Hope分子醫學系教授John Williams博士。

Jianhua Yu博士表示:「如果我的肺細胞感染了這種病毒,棘突蛋白可能會從這些細胞的表面突出來,由於現在 NK細胞的表面有ACE2,所以CAR能夠在它有機會擴散到全身並使人生病前發現棘突蛋白,並破壞這些細胞。」

Jianhua Yu博士強調,一旦患者感染了COVID-19,就需要儘快使用這種療法。這種治療可能對於有更高風險因 COVID-19引起嚴重併發症的患者—如癌症患者和老年人至關重要。

阻擋病毒的雄性棘突蛋白

根據全球數據,COVID-19似乎對於男性比對於女性更致命。雖然COVID-19通過呼吸道進入,但感染可能會在我們身體的其他部位迅速放大。事實上,男性的睪丸、前列腺、腎臟和其他器官的ACE2酵素表達水平較高(相比之下,卵巢的ACE2表達水平較低)。

這種上升的罪魁禍首被稱為冠狀病毒棘突糖蛋白,它利用ACE2進入細胞,就如同盜賊從打開的窗戶潛入。

由Jianhua Yu博士帶領和Michael Caligiuri博士共同擔任研究員的科系團隊正使用COVID-19痊癒患者的B細胞 — 一種淋巴細胞,來製作能阻擋棘突糖蛋白鎖在ACE2上的抗體。

Michael Caligiuri博士表示:「我們的想法是COVID-19痊癒患者的B細胞必定對這種病毒產生了抗體,所以我們正測試各種抗體,以確定哪些抗體可以阻擋棘突糖蛋白鎖在ACE2上面。」

接下來的步驟包括對有效抗體進行實驗室測試。在患者身上測試這些抗體的臨床試驗可能會在一年內進行。

John Williams博士、轉化基因組學研究所研究員Paul Keim博士,和Bridget Barker博士也都參與了這項研究。

抗病毒治療

City of Hope的Kevin Morris博士正在研究一種抗病毒療法,希望有朝一日可以讓感染COVID-19的患者在開始出現症狀時服用。這可以防止疾病的全面發作—類似於Tamiflu對普通流感的作用。

身為City of Hope基因治療中心教授兼副主任的Kevin Morris博士認為,該療法也可在以後用於減少病毒感染,從而減輕使COVID-19患者必須戴上呼吸器的炎症。

Kevin Morris博士表示:「大多數科學家都在開發針對COVID-19症狀的療法,而我們的小組則專注於問題的根源:SARS-CoV-2病毒。總而言之,開發疫苗可能需要一年或更長時間,但分子療法有可能更早提供給有需要的人,而且開發成本會低很多。」

Kevin Morris博士的實驗室正在研究創新方法,改造奈米粒子使之可通過鼻子或靜脈注射而進駐肺部,這也似乎是新冠病毒造成最大傷害的部位。這種療法將同時針對SARS-CoV-2 RNA的最多三個不同區域,增強藥效並同時減低病毒對療法產生抗藥性的可能。通過針對SARS-CoV2的致命弱點,即病毒內進行複製所需的保守區,該療法可抑制病毒基因的生長和擴散—最終將疾病包藏在一個不斷縮小的盒子中,直至病毒完全死亡。

Kevin Morris博士的實驗室下一步將確定該療法的效力,以及潛在的劑量和副作用。他6月前收集到足夠數據,向食物及藥品監管局申請進行臨床試驗。隨著更多研究的進行,該平台作為新一代肺部靶向療法的用途,有可能被證實遠遠超出SARS-CoV-2病毒感染的範圍,並可用於治療其他引起流行病的RNA病毒,如MERS、SARS、Zika或Ebola。

