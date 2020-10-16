也芮學院網課招生 療養院需護士助理

也芮護理學院提供專業的醫護培訓課程，疫情 期間進行網絡視頻授課。該學院表示，視頻授課既學習了醫學英文，也學到不少電腦知識，還順利考取護士助理資格證，可謂一舉三得。10月21號醫學名詞補習，10月28號開課。

疫情期間學校不完全開放，到校需先預約，電話626-572-7231。地址2209 San Gabriel Blvd, Rosemead, CA 。網址www.st-inst.com。

該學院表示，在規定時間內沒有通過州政府考試，或錯過指定時間沒有完成考試的學員，可免費重回校學習。通過執照考試後，學校即推薦到各大療養院、老人中心、醫院等機構工作。

該課程採用英文授課，課前或課後中文輔助的教學方式，即使英文基礎差的學生，在學校老師幫助及自身努力下都能通過考試。護士助理（CNA）也是大學註冊護士的必修基礎課，是進入護士行業的基礎台階。該校有護士助理説明會，包含學習內容、課程介紹、醫院實習情況，未來工作方向和市場需求等。沒有英文基礎的可選擇初級護理（Caregiver）課程，不用考執照，學時滿即可獲加州教育部 授權頒發的初級護理證書，並提供工作。