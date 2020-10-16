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國泰銀行、UCLA合作報告 看好美中經濟

洛杉磯訊
國泰銀行與UCLA（加州大學洛杉磯分校）安德森預測中心合作，發布2020年美中經濟報告9月更新。
國泰銀行與UCLA（加州大學洛杉磯分校）安德森預測中心合作，發布2020年美中經濟報告9月更新。

國泰銀行與UCLA（加州大學洛杉磯分校）安德森預測中心合作，發布2020年美中經濟報告9月更新。報告指出，儘管美國和中國受到各種風險因素的影響，但它們的經濟前景仍然樂觀。

這份標題為「加劇的美中緊張局勢、新冠疫情及以華人為中心的美國房地產和旅遊市場」報告，著眼於過去三個月發生的政治和經濟事件，及美中之間大量業務往來的旅遊業和房地產業。報告敘述了美中經濟的形勢並提出分析，增強銀行向客戶和企業分享實用經濟資訊的能力。

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明表示，該行非常重視與預測中心的贊助合作關係，及報告中向其客戶提供的資訊。他說UCLA經濟學者根據每季度情況，分享他們的評估和見解。這些資訊在2020年對客人來說格外重要，可以了解有關經濟表現、新冠疫情影響以及行業、地區發展趨勢的深度評估。

10月初，國泰銀行攜手預測中心舉辦了兩場網路講座，由報告作者，即預測中心總監兼資深經濟學家Jerry Nickelsburg、和經濟學家俞偉雄擔任主講，為與會者提供專業的分析並解答疑問。

Nickelsburg 表示，美國華人經濟發展一直與地緣政治息息相關。該中心側重於經濟數據及其含義，從而將這一分析應用在兩國之間的概括論述中。例如，關於供應鏈拆解的說法很多。但該中心發現，貿易模式幾乎沒有發生任何變化。

下載「2020年美中經濟報告9月更新」英文版、繁體中文版、及簡體中文版，可到國泰銀行網站www.cathaybank.com/about-us/insights-by-cathay/us-china-report-2020-september-update；預測中心網站www.anderson.ucla.edu/centers/ucla-anderson-forecast/projects-and-partnerships/cathay-bank/september-2020-update-us-china-economic-report。

如果有意參加未來的講座，可前往www.cathaybank.com/about-us/events，註冊參加以後的季度經濟展望網絡講座，或觀看過往活動視頻。

加州大學洛杉磯分校安德森預測中心，是加州和全國受關注且常被引用的經濟預測機構。1962年成立的國泰銀行，是國泰萬通金控的附屬公司。

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