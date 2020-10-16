安森藍十字 300份愛心中餐送橙縣耆老

從左至右：吳俊毅（亞美共同主席），Yung (Ryan) Tsai, （Retention Strategy Manager, Medicare Growth, Anthem），Jack Du（橙縣督察委員會副主席Andrew Do代表），Ishakeyra Serrano（ Regional Sales Manager, Anthem Blue Cross），Ally Jin（ Regional Sales Manager, Anthem Blue Cross），程東海（亞美共同主席）

新冠疫情下，老年人作為高危人群，生活和健康受到嚴重影響。Anthem Blue Cross安森藍十字心繫年長者，於日前10月13日舉辦了愛心關懷送餐活動記者會，捐贈300份中餐給位於橙縣 聖塔安那的亞美老人服務中心（Asian American Senior Citizens Service Center ）。

當天，Anthem Blue Cross 安森藍十字代表Yung Ryan Tsai，亞美老人服務中心營運長王頌茹，共同主席程東海、吳俊毅都出席了活動。

安森藍十字代表Ryan表示，安森藍十字和許多社區服務中心一樣，為這個社區默默耕耘，他們了解團結力量大，讓他們能夠幫助更多需要幫助的人。這個時候許多家庭非常不方便，沒有像以前一樣能夠方便得到生活的必需品，特別是食物，尤其是年長者及小朋友們。這次的機會讓Anthem藍十字和亞美老人服務中心，希望帶給許多年長者能得到受照顧的心意。

Ryan表示，安森藍十字致力於提倡全面的身心健康，提供年長者更多不同的福利 計畫，他們的聯邦保險計劃（Medicare紅藍卡計畫），不僅僅只是帶來醫療福利，讓他們的會員有很多管道獲得他們每天所需要的必需品，像是健康食品，醫療相關的交通服務，及居家照護等等，讓他們的會員能夠活得更健康，生活更有品質。

安森藍十字深耕加州社區80餘載，此次愛心送餐，正是Anthem藍十字力行實踐社區承諾的行動之一。此次安森藍十字特別安排了300份特別烹調的營養美味中餐盒加點心，捐贈給亞美老人服務中心，藉由熱騰騰的餐盒送上愛心和祝福，希望為老人們的居家防疫 生活帶來一些溫暖和歡笑。

亞美老人服務中心自1989年創立以來，致力於增進社會對亞裔老人的重視和關注。 安森藍十字更期盼社區團體商家緊密合作，拋磚引玉，呼籲社會在新冠防疫期間更要關心年長者的身心健康需求，共創美好家園。

圖片說明從左至右：吳俊毅（亞美共同主席），Yung (Ryan) Tsai, （Retention Strategy Manager, Medicare Growth, Anthem），Jack Du（橙縣督察委員會副主席Andrew Do代表），Ishakeyra Serrano（ Regional Sales Manager, Anthem Blue Cross），Ally Jin（ Regional Sales Manager, Anthem Blue Cross），程東海（亞美共同主席）。