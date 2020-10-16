我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

安森藍十字 300份愛心中餐送橙縣耆老

洛杉磯訊
從左至右：吳俊毅（亞美共同主席），Yung (Ryan) Tsai, （Retention Strategy Manager, Medicare Growth, Anthem），Jack Du（橙縣督察委員會副主席Andrew Do代表），Ishakeyra Serrano（ Regional Sales Manager, Anthem Blue Cross），Ally Jin（ Regional Sales Manager, Anthem Blue Cross），程東海（亞美共同主席）
從左至右：吳俊毅（亞美共同主席），Yung (Ryan) Tsai, （Retention Strategy Manager, Medicare Growth, Anthem），Jack Du（橙縣督察委員會副主席Andrew Do代表），Ishakeyra Serrano（ Regional Sales Manager, Anthem Blue Cross），Ally Jin（ Regional Sales Manager, Anthem Blue Cross），程東海（亞美共同主席）

新冠疫情下，老年人作為高危人群，生活和健康受到嚴重影響。Anthem Blue Cross安森藍十字心繫年長者，於日前10月13日舉辦了愛心關懷送餐活動記者會，捐贈300份中餐給位於橙縣聖塔安那的亞美老人服務中心（Asian American Senior Citizens Service Center ）。

當天，Anthem Blue Cross 安森藍十字代表Yung Ryan Tsai，亞美老人服務中心營運長王頌茹，共同主席程東海、吳俊毅都出席了活動。

安森藍十字代表Ryan表示，安森藍十字和許多社區服務中心一樣，為這個社區默默耕耘，他們了解團結力量大，讓他們能夠幫助更多需要幫助的人。這個時候許多家庭非常不方便，沒有像以前一樣能夠方便得到生活的必需品，特別是食物，尤其是年長者及小朋友們。這次的機會讓Anthem藍十字和亞美老人服務中心，希望帶給許多年長者能得到受照顧的心意。

Ryan表示，安森藍十字致力於提倡全面的身心健康，提供年長者更多不同的福利計畫，他們的聯邦保險計劃（Medicare紅藍卡計畫），不僅僅只是帶來醫療福利，讓他們的會員有很多管道獲得他們每天所需要的必需品，像是健康食品，醫療相關的交通服務，及居家照護等等，讓他們的會員能夠活得更健康，生活更有品質。

安森藍十字深耕加州社區80餘載，此次愛心送餐，正是Anthem藍十字力行實踐社區承諾的行動之一。此次安森藍十字特別安排了300份特別烹調的營養美味中餐盒加點心，捐贈給亞美老人服務中心，藉由熱騰騰的餐盒送上愛心和祝福，希望為老人們的居家防疫生活帶來一些溫暖和歡笑。

亞美老人服務中心自1989年創立以來，致力於增進社會對亞裔老人的重視和關注。 安森藍十字更期盼社區團體商家緊密合作，拋磚引玉，呼籲社會在新冠防疫期間更要關心年長者的身心健康需求，共創美好家園。

圖片說明從左至右：吳俊毅（亞美共同主席），Yung (Ryan) Tsai, （Retention Strategy Manager, Medicare Growth, Anthem），Jack Du（橙縣督察委員會副主席Andrew Do代表），Ishakeyra Serrano（ Regional Sales Manager, Anthem Blue Cross），Ally Jin（ Regional Sales Manager, Anthem Blue Cross），程東海（亞美共同主席）。

防疫 橙縣 福利

上一則

自然醣褐藻糖膠 減輕化放療不適

下一則

許氏日本靈芝禮盒 買2送1優惠

延伸閱讀

橙縣頒發社區英雄獎 南海岸中華文化協會等獲獎

橙縣頒發社區英雄獎 南海岸中華文化協會等獲獎
109分局警民會 離任局長獲獎

109分局警民會 離任局長獲獎
王嘉廉社區醫療中心將在法拉盛提供免費流感疫苗

王嘉廉社區醫療中心將在法拉盛提供免費流感疫苗
白思豪：市府將加強宣傳 醫護、餐飲業者應每月檢測

白思豪：市府將加強宣傳 醫護、餐飲業者應每月檢測

警務改革第一步 市警將辦8場社區會議聽民意

警務改革第一步 市警將辦8場社區會議聽民意
曼哈頓華埠茂比利街70號大樓 七大僑團支持拆除重建

曼哈頓華埠茂比利街70號大樓 七大僑團支持拆除重建

熱門新聞

乾燥監測最新報告指出，西部地區出現極端乾燥範圍增加。（US Drought Monitor）

「聖妞」報到 加州今年冬天慘了

2020-10-12 03:22
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27
圖為真的官方集票箱。（記者李雪／攝影）

加州神秘私設集票箱揭曉！共和黨出面承認擁有

2020-10-12 18:52
警方在事發區域部署大批警力進行搜捕。（KTLA）

在605公路伏擊警員 槍手陳屍路旁草叢

2020-10-16 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺