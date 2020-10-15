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首都教育學院 幼教證照專家

【洛杉磯訊】

首都教育學院美國教育局認可，由美國蒙特梭利協會( AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權，有資格為國際留學生頒發I20簽證， 協助申請F& M簽證。

該學院表示，2020蒙特梭利幼教師資證照課程，可抵美國約一半的幼教碩士學分，優秀的學生實習有機會帶薪與申請OPT和美國工作簽證，由當地20多年豐富經驗的園長授課，老師定期回訪，上課豐富有趣。有輔助雙語教材，提高通過率，是經濟實用的留學與實習經歷。線上開課，全球認可，證照終身有效。

該學院表示，做老師走線上教學並不難，但如何建立專業，結合線上與線下，才能真正立於不敗之地，而教育行業是一個進可攻退可守、且永遠不會消失的行業，

該學院說，現在的家長越來越注重幼兒啟蒙教育，即使各行各業面臨歇業，但老師們卻比平常更忙，準備網課，有的還進行一對一輔導，小型家庭托兒、私家保母也是行情看漲，等疫情過後，工作直接回到正軌，而幼教人才需求持續。

詳情可微信聯繫pennyyang63 ，或626-593-6988 ，email：[email protected]

教育局 美國 工作簽證

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