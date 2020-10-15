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遠紅外線足浴桶 免加水 受歡迎

【洛杉磯訊】
遠紅外線足浴桶電子面板
遠紅外線足浴桶電子面板

很多人知道泡脚養生。自從杉釦富健康養生公司在洛杉磯推出免加水的「遠紅外線足浴桶」後，即受到歡迎，接到許多詢問及訂購電話。

最多人問的是：什麼是遠紅外線？該公司表示，遠紅外線，是指光譜上，紅色可見光外波長在4UM-1000UM的光線，對人體有效的部分是4-12UM，又稱做生育光波或生命之光，但真正有效、能提供效能的遠紅外線，放射率需達80%以上。

該公司表示，遠紅外線，在許多國家的醫療院所中被廣泛使用，特別是在傷口護理或血管阻塞的患者，其原理，主要是利用它局部的增加血液循環來幫助治療。而一般認為使用高效能的遠紅外線產品能夠預防癌症一說，其實並不是遠紅外線能預防或是治療癌，而是經由使用高達80%以上放射率的遠紅外線產品後，增加血液循環和遠紅外線產品所提供的輔助「熱源」，由身體自行產生的「熱能」，透過核心體溫上升，有效增加代謝與免疫功能，這都是輔助治療。

至於沒通電的遠紅外線產品是否有效？該公司說，一般有效的遠紅外線放射率需達80％以上，才能有效穿透皮膚進而達到微血管，使微血管擴張，增加血液流量和循環，並使血液中70%的水中的氧分子活化，攜帶更多的氧氣到體內各器官，保持各器官健康，如果無法達到80％以上的放射率，效果則大打折扣。舉個例子說，如果一個屋子內，只點了一根蠟蠋，由於光源不足，就無法照亮整個房間，如果將蠟蠋換成一個電燈泡，所產生的光源夠強就能照亮整個房間。很多紡織品都會標榜含有少許遠紅外線成分，主要都是在紡紗的時候，把相關的成分磨成粉末混在紗裡面，或是塗一層在上面，穿透力是否達到80%，是需要先知道的。

至於遠紅外線足浴桶為什麼受歡迎？該公司表示，雙腳撐起一身的健康，但卻有高達7成以上足部健康不及格。免加水的「遠紅外線足浴桶」，幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA，活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝等，並具有減緩衰老、提高免疫力、降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果，可以在短時間就擁有舒壓的功效。

它的特色有：電子面板（見圖），可定時．可調溫，高級天然木．附有電氣石踏板，溫熱度持續散發．超保溫。杉釦富健康養生公司查詢專線1-888-666-6048 ，或上網www.shinecous.com。

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