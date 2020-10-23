最後3個月提升大學申請文章

疫情影響下學生面臨很多挑戰，考試安排被打亂，網課效果不如課堂，暑期課被取消，可以不提交SAT成績。但是這也給了學生彌補成績不理想，重新展示自己的機會——【申請文章】

如果學生成績不太理想，那申請文章就是幫助錄取的最後機會了。用文章展現成績以外的興趣和特色來吸引招生 官。學生可能不懂表達想法，可能不擅長寫作，可能經歷很少無從下筆。這些障礙都需要技巧來攻克，先要多方面引導讓學生有話可說，才能幫助學生積少成多地表達成故事。

如果學生成績不錯，爭取較好學校，那申請文章就是錦上添花，大大提高心儀大學錄取機會。今年考試成績被弱化後，個人特長和創造力、未來發展優勢必然會被強化。學生要從GPA裡脫穎而出，必須靠文章把學科延伸出來的個人特長和專業能力展現出來。招生官能從文章裡讀到學生的自信、思想、邏輯分析，這些都會影響錄取。

UC加州大學申請截止時間11/30，其他大學常規截止時間多數在1月。抓住剩下的3個月時間，無論是輔導寫作，還是修改文章，陳肇新醫學博士都能幫助學生從【主題】【結構】【措辭】【創意】【情感】上提升大學申請文章，做最後努力不要讓孩子在大學的轉折點上留下遺憾。

陳肇新醫學博士畢業於常春藤 首位的Princeton普林斯頓大學，曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、紐約大學 Mount Sinai醫學院和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。陳博士一對一輔導，從學生身上挑選符合大學需求的特質，把學科延伸到專業領域，用文章展現學生成績以外的個人才能。對於GPA或SAT信心不足的學生，更是可以大大增加錄取機會。

有招生經驗的顧問，能最大化地發揮學生自身條件，更好地把學生與招生需求匹配，穩贏心儀大學錄取。馬上諮詢（323）646-3366，微信 uscollegesuccess