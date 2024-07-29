廖灝翔教授：麻省理工每年有400學生學中文

麻省理工學院中文項目主任廖灝翔教授。（記者啟鉻／攝影）

廖灝翔教授是美國名校麻省理工學院（MIT)中文項目主任，在該校全球語言學院從事中文教育十餘年。27日參加南加州 中文學校聯合會2024夏季教學研討會活動強調，從事中文教育的挑戰是，要能夠幫助學習者找到學習中文的價值。

麻省理工學院全球語言學院（Global Languages）提供各種語言課程，涵蓋從初級到高級的語言學習。廖灝翔說，在麻省理工專設了中文項目科系，但屬於小科系。該校沒有對學生硬性規定，但要求學生畢業學分中要有人文學科。所以學生會來選學語言課程包括中文。麻省理工有很多人文社會學科，但學習外語人數僅次於經濟學系。

他說，在該校每年有約400位學生學習中文，每年該校僅錄取千餘學生，所以選擇學習中文學生的比例還是比較高的，四年下來人數也不少。學習中文的內容有中國文學、歷史、哲學、還有近期的流行文學、流行文化等。

他表示，美國中文教育近20年發展來看，有幾個轉折階段。最高峰時期在2010年至2016年，或者更早追溯至2006年，全美學習中文的人數是持續上升，每年成倍增加。這與美國國家政策關係密切，中美交流互動比較頻繁，政府對外語重視程度較高。疫情 大流行發生後，學習轉為線上課程，美國外語學習或者中文教育，在2020年至2023年遭遇重大變化。學習中文人數直線下降，差不多跌回到了20多年前。某些州將語言學習經費緊縮或砍掉，進入低谷。但是現在已經止跌回升，不僅中文學習者數量正恢復上升，其它外語如日語、韓語、西班牙語、德語和法語的學習人數也都在增加。

廖灝翔指出，學習中文的動機很重要，有的是為了文化傳承與交流，希望自己的下一代能夠了解中國傳統文化，或者至少能與父輩溝通。從外語學習角度，挑戰是當今理工當道的情況下，從事中文教育最關鍵是，幫助學習者找到學習中文的價值。

廖灝翔畢業於台灣清華大學外語系、台灣師範大學華語文教學研究所。曾執教於美國Williams College和哈佛大學，獲得中文教學法博士學位，現任麻省理工學院中文項目主任。