我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

南加州中文學校聯合會 展望華語文溝通教學策略

記者啟鉻／橙縣報導
台灣中文教育專家蘇珊分享教學心得。（記者啟鉻／攝影）
台灣中文教育專家蘇珊分享教學心得。（記者啟鉻／攝影）

加州中文學校聯合會（聯合會）於7月26日至28日在橙縣查普曼大學舉辦2024夏季教學研討會暨行政座談會，主題是「華語文溝通教學的策略及展望」，內容包括面對人工智能AI）飛速發展，中文教學如何跟上AI科技最新變化，為何傳統中文學校要取得WASC認證等。

據指出，本次研討會約有中文教師150人參加，來自南加州中文學校聯合會80餘所會員學校。組織者還邀請麻省理工學院中文項目主任、教授廖灝翔及來自台灣的中文教學專家林欣怡、蘇珊分享教學心得。洛僑中心主任陳敏永、橙僑中心主任蕭蓓如出席致辭。

參加活動的主辦者、嘉賓、主講人合影。（主辦者提供）
參加活動的主辦者、嘉賓、主講人合影。（主辦者提供）

聯合會會長車慶餘表示，這是自疫情後參與人數最多的活動，而大家分享內容多與中文教學跟上時代變化有關，比如面對人工智能科技，如何做到與時俱進、數位溝通教學，使得中文學校運作更規範化，傳統中文學校要取得WASC認證，還有華語文跨藝術教學新模式的運用等。

出席開幕式嘉賓與參與者合影。（主辦者提供）
出席開幕式嘉賓與參與者合影。（主辦者提供）

據了解，教學心得分享有多個課題與利用AI科技有關。羅蘭學區仙林小學中英雙語老師鄒仲鋼的「淺談新世代華語文教學的省思」、國立台灣師範大學、清華大學講師蘇珊的「繪本教學活動設計及AI應用分享」，橙縣學區電腦資訊及教務管理執行長林韶慧博士「人工智能AI，教學中文最佳夥伴—基礎篇」，以及德州農工大學教學中心研究助理劉佩貞老師的「智能中文教學：AI如何助力教師」等，顯示活動主辦者對未來中文教學如何應用人工智慧的重視。

車慶餘表示，南加州中文學校聯合會成立以來，為在美中文教育做出了很大貢獻。但未來要鼓勵中文學校成員取得WASC認證，即獲得西部學校與學院協會認證，使得中文學校更加規範運作，提高學校聲譽，增加學生信任度。

台灣中文教育專家林欣怡在分享「全球情懷與華語教學」時指出，中文教學紮根於當地和全球情境之中，有助於使學習更加真實可信，對學生更有意義。老師要鼓勵學生透過思維、交流、社交、自我管理、研究等五種學習技能的交互運用，展現獨立思考評價能力，促進華語的生活運用，使得學生能看到大局，充分認識到為什麼要學習正在學的內容。

廖灝翔教授表示，在麻省理工中文項目中，具有傳統與非傳統背景參與的學生數量大約各半。他認為對於熱愛學習中文的學生，盡可能提供更豐富文化體驗，在這樣氛圍中學習中文會更能展現文化魅力。

AI 加州 人工智能

上一則

巴沙迪那改造凱薩醫療設施為可負擔住房

下一則

盧秀燕訪美招商 南加民代、僑界設宴歡迎

延伸閱讀

華語文中心佛利蒙班結業秀成果 學員中文相聲、繞口令

華語文中心佛利蒙班結業秀成果 學員中文相聲、繞口令
僑委會副委員長阮昭雄主持TCML座談 感謝共推華語文

僑委會副委員長阮昭雄主持TCML座談 感謝共推華語文
北加州中文學校聯合會會長交接 阮昭雄監交

北加州中文學校聯合會會長交接 阮昭雄監交
海外華文教師研習會美西組結業 收獲滿滿

海外華文教師研習會美西組結業 收獲滿滿
明倫中文學校前校長 李少珍享嵩壽102歲

明倫中文學校前校長 李少珍享嵩壽102歲
君子蘭漣漪（八）

君子蘭漣漪（八）

熱門新聞

趙安於7月16日下午外出後失蹤。（本報檔案照）

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

2024-07-23 15:27
The Habit Burger Grill的Double Char漢堡被今日美國評選美國最佳速食漢堡第一名。（Habit Burger Grill官網）

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

2024-07-22 20:21
李女士在西好萊塢就餐後，發現除了20%的默認服務費外，還有一項5%的附加費。（受訪者提供）

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

2024-07-24 14:13
蒙市失蹤女孩趙安全家福。（KTLA視頻截圖）

蒙市女孩失蹤前一日 與警對話視頻曝光

2024-07-23 20:14
Jeffrey Chao（中）在律師陪同下召開記者會。（本報檔案照，記者沈瑋/攝影）

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

2024-07-26 14:46
社會安全局正改變進入線上服務方式，故發送相關電郵給用戶，並在網頁上教民眾防止詐騙。（社安局官網）

這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀

2024-07-21 20:31

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普