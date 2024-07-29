南加州中文學校聯合會 展望華語文溝通教學策略

台灣中文教育專家蘇珊分享教學心得。（記者啟鉻／攝影）

南加州 中文學校聯合會（聯合會）於7月26日至28日在橙縣查普曼大學舉辦2024夏季教學研討會暨行政座談會，主題是「華語文溝通教學的策略及展望」，內容包括面對人工智能 （AI ）飛速發展，中文教學如何跟上AI科技最新變化，為何傳統中文學校要取得WASC認證等。

據指出，本次研討會約有中文教師150人參加，來自南加州中文學校聯合會80餘所會員學校。組織者還邀請麻省理工學院中文項目主任、教授廖灝翔及來自台灣的中文教學專家林欣怡、蘇珊分享教學心得。洛僑中心主任陳敏永、橙僑中心主任蕭蓓如出席致辭。

參加活動的主辦者、嘉賓、主講人合影。（主辦者提供）

聯合會會長車慶餘表示，這是自疫情後參與人數最多的活動，而大家分享內容多與中文教學跟上時代變化有關，比如面對人工智能科技，如何做到與時俱進、數位溝通教學，使得中文學校運作更規範化，傳統中文學校要取得WASC認證，還有華語文跨藝術教學新模式的運用等。

出席開幕式嘉賓與參與者合影。（主辦者提供）

據了解，教學心得分享有多個課題與利用AI科技有關。羅蘭學區仙林小學中英雙語老師鄒仲鋼的「淺談新世代華語文教學的省思」、國立台灣師範大學、清華大學講師蘇珊的「繪本教學活動設計及AI應用分享」，橙縣學區電腦資訊及教務管理執行長林韶慧博士「人工智能AI，教學中文最佳夥伴—基礎篇」，以及德州農工大學教學中心研究助理劉佩貞老師的「智能中文教學：AI如何助力教師」等，顯示活動主辦者對未來中文教學如何應用人工智慧的重視。

車慶餘表示，南加州中文學校聯合會成立以來，為在美中文教育做出了很大貢獻。但未來要鼓勵中文學校成員取得WASC認證，即獲得西部學校與學院協會認證，使得中文學校更加規範運作，提高學校聲譽，增加學生信任度。

台灣中文教育專家林欣怡在分享「全球情懷與華語教學」時指出，中文教學紮根於當地和全球情境之中，有助於使學習更加真實可信，對學生更有意義。老師要鼓勵學生透過思維、交流、社交、自我管理、研究等五種學習技能的交互運用，展現獨立思考評價能力，促進華語的生活運用，使得學生能看到大局，充分認識到為什麼要學習正在學的內容。

廖灝翔教授表示，在麻省理工中文項目中，具有傳統與非傳統背景參與的學生數量大約各半。他認為對於熱愛學習中文的學生，盡可能提供更豐富文化體驗，在這樣氛圍中學習中文會更能展現文化魅力。