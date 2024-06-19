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洛市學區通過決議 校園禁用手機 最快明年1月實施

洛杉磯市訊
洛杉磯市聯合學區通過決議，將禁止校園內全天使用手機。（美聯社）
洛杉磯市聯合學區通過決議，將禁止校園內全天使用手機。（美聯社）

洛杉磯市聯合學區（LAUSD）距實施禁用手機的規定更往前邁進一步。教委會18日上午以5比2通過一項決議，要求學區人員研議禁止在校園內使用手機，限期內完成細則交由教委會審議，若細則獲得最後通過，新規定將於明年1月實施。

該禁令的目標是在學生的整個在校時間（包括午餐和休息時間）強制執行該禁令。該提案由學區教委梅爾文（Nick Melvoin）帶頭提出，他說，「我們的學生沉迷於手機，就像成年人一樣」。 「他們在學校、課堂上偷偷地滑手機，或是雙手抱頭沿著走廊走。他們不會在午餐或休息時互相交談或玩耍，因為他們戴著耳機（AirPods）。

教委會主席戈德伯（Jackie Goldberg）與教委會成員富蘭克林（Tanya Ortiz Franklin）共同發起了該決議。戈德伯格回憶起最近參觀一所高中的經歷，午餐時，學生們坐在桌旁，僅透過手機進行交流，而不是透過對話。

富蘭克林指出，學生有時會使用智慧型手機作為課堂作業的備用計算機，學校需要針對這種情況的選擇。投下贊成票的教委凱利·戈內斯 (Kelly Gonez) 也指出，新移民使用智慧型手機進行翻譯。她說，需要考慮此類用處。

執行正在考慮的禁令的選項，包括提供手機儲物櫃或袋子，將手機鎖起來並使其無法使用，直到學生們離開校園時為止。現代科技還可以用來阻止手機對社群媒體平台的存取。

該決議雖以5比2獲得通過，但教委Scott Schmerelson表示反對，他說應區分教學時間和非教學時間很重要。需要制定的要素包括針對不同年齡層的不同方法和一系列技術，例如智慧手表。

洛杉磯市聯合學區是美國第二大公立學區，學生最多時曾經超過60萬人。

學區 智慧型手機 洛杉磯

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