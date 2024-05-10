倡嘻哈舞 台裔生膺美國總統學者獎

橙縣藝術高中台裔生陳愛德華膺選2024 美國總統學者。（全美高中學者學會NSHSS網站）

美國教育部 9日公佈了 2024 年總統學者（U.S. Presidential Scholars）名單，表彰161名高中生在學術、藝術、職業和技術教育領域的成就；加州 有九人上榜，包括橙縣 藝術高中（Orange County High School of the Arts）12年級台裔生陳愛德華 （Edward Chen，譯音），膺選為總統藝術學者（Presidential Scholar in the Arts）。

教育部長米格爾·卡多納(Miguel Cardona) 表示，入選第60屆美國總統學者的161 名高中生代表了美國最好的學校，激發了人們對這個國家光明未來的希望。

陳愛德華是一位 17 歲的嘻哈舞者和台美青年藝術家。他是 2023 年嘻哈舞蹈（hip-hop dance）全國青年藝術決賽入圍者，也是橙縣藝術高中「兩步並進」（Two Step Together ）舞蹈社社長，他的舞蹈社向年輕人傳播嘻哈舞蹈的樂趣。 他在學校享譽全國的拉丁舞蹈隊和社交舞（Ballroom Blitz）表演隊跳舞，並透過社區表演幫助籌集了超過 1250 美元的資金。

去年夏天，他的舞蹈社在南加州舉辦了 40 個不同的研討會，教授嘻哈舞蹈，有 570 名兒童和 141 名志工參加。

除了對藝術的熱愛之外，陳愛德華還擔任慈濟基金會（Tzu Chi Foundation）駐聯合國青年代表，出席紐約會議並倡導永續發展。他的目標是繼續為下一代的舞蹈發展提供空間，並且獲得舞蹈和國際關係學士學位。