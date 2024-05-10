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倡嘻哈舞 台裔生膺美國總統學者獎

橙縣訊
橙縣藝術高中台裔生陳愛德華膺選2024 美國總統學者。（全美高中學者學會NSHSS網站）
橙縣藝術高中台裔生陳愛德華膺選2024 美國總統學者。（全美高中學者學會NSHSS網站）

美國教育部9日公佈了 2024 年總統學者（U.S. Presidential Scholars）名單，表彰161名高中生在學術、藝術、職業和技術教育領域的成就；加州有九人上榜，包括橙縣藝術高中（Orange County High School of the Arts）12年級台裔生陳愛德華 （Edward Chen，譯音），膺選為總統藝術學者（Presidential Scholar in the Arts）。

教育部長米格爾·卡多納(Miguel Cardona) 表示，入選第60屆美國總統學者的161 名高中生代表了美國最好的學校，激發了人們對這個國家光明未來的希望。 

陳愛德華是一位 17 歲的嘻哈舞者和台美青年藝術家。他是 2023 年嘻哈舞蹈（hip-hop dance）全國青年藝術決賽入圍者，也是橙縣藝術高中「兩步並進」（Two Step Together ）舞蹈社社長，他的舞蹈社向年輕人傳播嘻哈舞蹈的樂趣。 他在學校享譽全國的拉丁舞蹈隊和社交舞（Ballroom Blitz）表演隊跳舞，並透過社區表演幫助籌集了超過 1250 美元的資金。

去年夏天，他的舞蹈社在南加州舉辦了 40 個不同的研討會，教授嘻哈舞蹈，有 570 名兒童和 141 名志工參加。

除了對藝術的熱愛之外，陳愛德華還擔任慈濟基金會（Tzu Chi Foundation）駐聯合國青年代表，出席紐約會議並倡導永續發展。他的目標是繼續為下一代的舞蹈發展提供空間，並且獲得舞蹈和國際關係學士學位。

加州 教育部 橙縣

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