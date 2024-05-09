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全美教師感謝周 阿罕布拉老師獲贈5000元文具用品

記者邵敏／阿罕布拉報導
Amy Walsh（右）提名Katie Livadary（左）成為獲獎者。（記者邵敏／攝影）
Amy Walsh（右）提名Katie Livadary（左）成為獲獎者。（記者邵敏／攝影）

每年5月的第一周，是全美教師感謝周。洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉（Alhambra）一名幼稚園（Kindergarten）老師，8日獲贈價值5000元的學習用品，主辦方以此感謝這名優秀老師為教育事業作出的奉獻。

為慶祝教師感謝周， 南加本田（Honda）汽車經銷商舉辦此次活動，向獲獎老師送出學習用品，包括眾多手工材料、閱讀書籍等。阿市Garfield Elementary School老師Katie Livadary，8日上午獲得表彰，她從事教育工作20多年，廣受師生尊敬愛戴。

Katie全身心投入學校教育工作。（記者邵敏／攝影）
Katie全身心投入學校教育工作。（記者邵敏／攝影）

獲贈活動當天在小學校園中熱鬧展開，孩子們圍著老師慶祝，Katie的家人也受邀到場。對獲贈豐富的學習用品，Katie表示既興奮又驚訝，她說事先並不知情，「我們一直迫切需要這些物資，對於學生開展各種活動非常有幫助」。學校同事Amy Walsh在活動中提名Katie成為獲獎者。

活動8日在小學校園中展開，孩子們圍著老師慶祝。（記者邵敏／攝影）
活動8日在小學校園中展開，孩子們圍著老師慶祝。（記者邵敏／攝影）

作為一位經驗豐富的藝術教師，Katie帶領員工拓展學術思維，激勵其他老師在課堂上嘗試新事物。她投入無數課外時間，創作優秀的音樂劇，今年更是創建一個與戲劇、音樂劇相關的俱樂部，帶領學生布景創作、設計；她還經常邀請特殊教育學生，在閱讀時間來到教室，讓他們融入普通教育的環境中；在Katie的專業指導下，家長教師協會（PTA）短時間內成立，並發揮不可或缺的作用。

Katie 8日獲贈學習用品時表示，「我非常喜歡孩子們，他們富有創造力，對萬物充滿好奇，我在這裡可以看到孩子們一步步成長，這裡的每個人都是我的家人」。

本田提供價值5000元的學習用品，向老師致敬。（記者邵敏／攝影）
本田提供價值5000元的學習用品，向老師致敬。（記者邵敏／攝影）

根據相關數據，美國老師每年在學習用品上平均花費超過850多元，為以最有幫助的方式表達感謝之情，表彰獎勵每一位值得尊敬的當地教師，本田提供價值5000元的學習用品，向課堂上的無名英雄致敬。此次獲獎老師所在學區除阿罕布拉，還包括巴沙迪那（Pasadena）、安那罕（Anaheim）、康普頓（Compton）、和柯洛那市（Corona）。

本田 阿罕布拉 南加

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