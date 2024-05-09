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雷傑納隆國際科學工程博覽會 徵國、粵語口譯員

記者丁曙／洛杉磯報導
雷傑納隆ISEF科學工程博覽會在洛杉磯舉行。（Society for science）
雷傑納隆ISEF科學工程博覽會在洛杉磯舉行。（Society for science）

2024雷傑納隆國際科學工程博覽會（Regeneron ISEF）5月11至17日在洛杉磯會展中心（Los Angeles Convention Center）舉行，來自60個國家和地區（包括中國、台灣、香港）近2000名學生，將角逐近900萬元的獎項，以及大會需要徵召30國話和7粵語口譯員。

博覽會主辦單位科學學會（Society for science）的國際展覽與志工主任斯奈德（Sharon Snyder）向本報介紹，據該項博覽會的中國事務總監報告稱，中國每年有500萬名學生爭奪30個參加 ISEF的名額，競爭很激烈。

2024年ISEF科學工程博覽會標誌。（Society for science）
2024年ISEF科學工程博覽會標誌。（Society for science）

博覽會需要超過25種語言的大約200位口譯員，其中包括國語30名（每4小時輪班16名口譯員）和粵語7名（每 4 小時輪班4名口譯員）。對口譯員的最大需求是在15日（星期三）的評審期間，全天兩班輪替，早班上午7時至中午，午班中午至下午4時左右。口譯員並不要求是科技人員，只需要能說流利英語、國語或粵語即可。

有興趣成為博覽會的口譯志工，可在網站鏈結報名https://www.societyforscience.org/isef/volunteers/

每年全世界有數百萬學生參加各種科學博覽會，其中最優秀的獲獎者，才有機會參加5 月11日至17日在洛杉磯會議中心舉行的ISEF博覽會。

洛杉磯 香港

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