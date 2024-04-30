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雙語教育多元文化 孩子社會認知更寬廣

記者楊青/阿蘇薩報導
阿蘇薩聯合學區包括七所小學、一所中學、兩所高中，以及一所成人學校。學生總數約1萬1000人。（阿蘇薩學區提供）
阿蘇薩聯合學區包括七所小學、一所中學、兩所高中，以及一所成人學校。學生總數約1萬1000人。（阿蘇薩學區提供）

接受英中雙語沉浸式教育，有些家長擔心孩子的學術成績是否會受到影響？阿蘇薩聯合學區總監Arturo Ortega表示，從多年來學區的英西雙語沉浸式教學經驗看，雙語沉浸教育對孩子幾乎是無往不利，語言、文化和學術多豐收。

Ortega表示，阿蘇薩學區九年前開始推出英文和西班牙語雙語沉浸式教育，到今年，最初開始的學生正好完成小學和初中學業。這些學生不但掌握兩門語言，而且平均學術水平比傳統學生更加優秀，多元文化底子更深，對社會的瞭解也更寬廣。

聯合學區總監教育服務助理Norma Carvajal Camacho表示，學區多年的西班牙語英語沉浸式教育確實取得相當成功，學區的兩所小學多年來持續提供西班牙語沉浸式教學，學生們從幼稚園和小學一年級開始，一直堅持學習到五年級，中途放棄的比例非常非常低，大多數的孩子們從小學畢業後升到中學後，還繼續學習西班牙語，很多學生的西班牙語接連跳級。

Ortega表示，孩子們總是對世界充滿好奇，但孩子同時對很多東西感興趣，也可能導致學習沒有重點甚至失去方向。從小開始雙語沉浸式學習，能夠讓他們一直保持學習核心，而且相互促進相互鼓勵而堅持下去，一旦孩子們的學習達到一定時間和水平，所謂的外語就能夠成為他們的終身難忘的第二語言，一輩子受益。他表示，語言學習需要很長時間才能真見收穫，但開始非常重要，堅持更重要。

根據加州教育廳要求，高中學生需要學習英語之外的第二門語言。華裔家長沈太太表示，她對孩子的學習計劃就沒有做到最好，以至於孩子雖然能夠講流利的中文，但不會讀寫，高中期間得花大量時間學習外語，從小學習的中文沒能在緊張的高中階段節省時間。

Camacho表示，他們學區的英西雙語沉浸班就有不少學生，因為早早解決了外語問題，不但初中期間免修，高中期間更是省出很多時間放到其它AP科目上，為大學升學加分。

Ortega表示，英西雙語沉浸式教育的成功經驗，讓他們對英中雙語教育充滿信心，西語沉浸式教學的範本，可以移植到中文沉浸教育上，希望能夠結出豐碩的果實。

阿蘇薩聯合學區學生族裔比例表。（阿蘇薩學區提供）
阿蘇薩聯合學區學生族裔比例表。（阿蘇薩學區提供）

學區 加州 升學

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