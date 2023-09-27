哈岡學區4所學校 獲全美藍絲帶獎

哈岡學區小學Wedgeworth的學生聽到再次獲獎消息很興奮。（學區提供）

南加州 哈岡拉朋地聯合學區 （HLPUSD,哈岡學區）四所學校近日獲得聯邦教育部 2023年藍絲帶獎（Blue Ribbon Awards），表彰學校在學術優秀以及縮小學生成績差距方面的成功表現。該獎獲得學校包括公立和私立小學、初中和高中。華裔教委郭志表示，學區一次有四所學校上榜，很了不起。

全美共有353所學校獲藍絲帶獎榮譽，其中加州有33所。所有上榜學校都提供學生創新和獨特學術課程和課外活動，激發學生思維，為學生畢業後生活做好準備。哈岡學區的維治沃斯小學（Wedgeworth）和洛斯莫利諾斯小學（Los Molinos）是第二次獲得全美藍絲帶獎。

維治沃斯小學以強化學生了解世界各地文化和知識的中英雙語沉浸式課程而聞名，培養具有全球視野的學生。洛斯莫利諾斯小學在校區學生中整合公民教育，提升學生的公民意識。

梅沙羅伯斯中學（Mesa Robles Middle School）擁有多個特色學生俱樂部，包括科學奧林匹亞和機器人項目，鼓勵從幼稚園到八年級學生，增強對科學、技術、工程和數學興趣。

威爾森高中（Glen A. Wilson High School）最近還被美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)評選為全美前4%的優秀高中之一。該校為學生提供六個特色職業技術教育項目，以及50多個學生俱樂部。

據了解，哈岡學區的所有學校都致力於學生發展，提供新深度學習框架，以及強大的社區和家庭參與，還有嚴格的課程，多樣的大學和職業途徑，幫助學生為未來成功做好準備。

華裔教委郭志（Gino Kwok）談到獲獎學校表示，這是一個了不起的成就，而且一個學區就有四所學校上榜全美藍絲帶獎，更是不容易。這是學區多年努力結果。

郭志強調，哈岡學區曾獲得加州學校教委協會（CSBA）頒發的金鈴獎（Golden Bell Awards)，表彰學區的教育成就。他也是學區教委會中唯一擔任過CSBA主席的華裔教委。這次學區四所學校同時獲得藍絲帶獎，為獲獎學校感到驕傲和自豪。今後會再接再厲，與社區和家長共同努力，讓學區有更好發展。