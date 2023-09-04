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物超所值大學 洛州大美西第一

洛杉磯訊
洛州大學生在畢業儀式上擊掌慶祝。（取自CalState LA官網）
洛州大學生在畢業儀式上擊掌慶祝。（取自CalState LA官網）

洛杉磯加州州立大學（Cal State LA，簡稱：洛杉磯州大）提供資訊，「華盛頓月刊」（Washington Monthly）最新發布「美國物超所值大學」排行榜名單，洛杉磯州大獲評美西排名第一。

「華盛頓月刊」還將洛州大評為「最佳碩士大學」（Best Master's Universities）類別中排名第二，顯示洛州大比2022年又提升了一個名次。該排名是基於大學對公共利益的貢獻，包括社會流動性、研究和促進公共服務等主要因素。

據智庫Third Way近期發布2023年大學經濟流動指數報告，將洛杉磯州大列為全美提供最多經濟流動性和最佳投資回報的大學之一。這項研究根據學生獲得佩爾獎學金（Pell Grants）比例、就讀成本以及學生畢業後預期收入等因素進行評估，簡言之，學生投入的學費對應未來的收入，洛杉磯州大美西表現最好。

在本科階段就讀的學生可以參與科研項目是洛杉磯州大的傳統，也是學生經歷的一部分。「少數族裔獲得研究機會」（MORE）項目通過提供更多學生發展和研究機會，提高少數族裔學生在自然科學、數學和工程領域，追求研究職業的發展水平。少數族裔學生在STEM領域獲得博士學位畢業率方面，該校也處於領先地位。

洛杉磯州大致力於參與、服務和公益。該大學通過提升社區的經濟和社會發展，獲得了「城市和都會區大學聯盟」（Coalition of Urban and Metropolitan Universities）的核心機構稱號。該大學還是聯邦指定的拉美裔、少數族裔及亞太裔美國人服務機構。

洛杉磯州大目前正在引領一個地區性大學聯盟，參加「加州人為大家」（CaliforniansForAll）計畫。該聯盟為至少200名低收入至中等收入家庭的學生提供公民和社區參與機會。同時通過提供財務支持來減輕大學債務，解決洛杉磯縣東部一些弱勢社區面臨的挑戰。

洛杉磯州大成立於1947年，是位於洛杉磯市中心的重要綜合性公立大學。該大學在全美排名前列。該大學致力於參與、服務和公益事業，在科學、藝術、商業、刑事司法、工程、護理、教育和人文等領域提供課程。該校目前有超過2萬6000名學生和超過25萬名傑出校友。

洛杉磯 加州 低收入

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