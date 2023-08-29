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河濱加大、河濱社區學院區 攜手蓋宿舍

記者啟鉻／河濱即時報導
加州高等教育領域學生住宿設施需求愈來愈迫切。 圖為大學校舍。（記者啟鉻／攝影）
加州高等教育領域學生住宿設施需求愈來愈迫切。 圖為大學校舍。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸河濱加大（UCR）、河濱社區學院區（Riverside Community College District）近日宣布，合作打造首個校園住宿項目，擴大住宿設施，促進學生交流與轉學機會。

該項目獲得州府撥款1億2600萬元，其中7500萬元用於社區學院區，5100萬元撥給河濱加大。此項目不僅可提供更多住宿選擇，也有助於社區學院學生，包括河濱市、莫瑞諾谷(Moreno Valley)和諾可（Norco）社區學院學生，體驗四年制大學校園生活，並鼓勵轉學。施工預計9月間在加州大學董事會最終批准後開始。

校區間合作實施校園住宿項目，有望為加州高等教育體系注入新活力，同時為學生提供更好學習環境和生活條件。部分教育專家認為，這種合作住宿方式，能為學生帶來諸多好處，例如提供方便的住宿環境、促進學術交流、提升轉學機會、改善學習效果、減輕經濟壓力、提供社交機會和建立人際關係及提供學生安全保障。

據了解，住宿項目包括總面積達42.5萬平方呎的兩棟建築物，同時項目還需要額外約2.2億元貸款資金。州政府提供的撥款用於增加652張床位，這些床位將平均分配給社區學院和河濱加大學生。其餘916張床位將由河濱加大進行貸款並營建，提供河濱加大學生使用。

加州高等教育領域學生住房需求目前顯得尤為迫切。根據河濱加大統計數據，至2022年秋季，有3000件校內住房申請無法滿足，預計該校到2035年將需要約1萬4000個床位，而目前僅能提供8700個床位。

校區學生住房短缺並不僅局限於河濱加大。根據近期洛杉磯加大（UCLA）報告，有20%社區學院學生、10%加州州立大學學生以及5%加州大學學生曾經歷過無家可歸。根據加州大學統計，到2023年秋季，河濱加大共錄取6468名社區學院的轉學生，這一數字較2021年的8845人和2022年的7462人有所下降。

加州大學 教育 貸款

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