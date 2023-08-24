洛州大學者徐浩 獲校長傑出教授獎

2023年洛州大「校長傑出教授獎」得主大合影，後排右二是徐浩教授。（洛杉磯州立大學）

洛杉磯 州立大學（Cal State LA）日前舉行年度表彰大會，生物學系微生物學華人 教授徐浩（Howard Xu），因其在教學方面的卓越表現和研究領域的傑出成就，榮膺2023年「校長傑出教授獎」（President’s Distinguished Professor）。

徐浩是洛杉磯州立大學自然與社會科學學院生物科學系的微生物學教授，在校領導應用微生物學和生物技術實驗室，組織學生開展新型抗生素發現以及細菌致病機制的研究。他曾指導40多名研究生和36名本科生，共發表了40多篇論文。徐浩自2004年加入洛杉磯州立大學以來，已教授26門不同的生物學、微生物學和生物技術課程，其中許多課程由他開創。