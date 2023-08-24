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洛州大學者徐浩 獲校長傑出教授獎

洛杉磯訊
2023年洛州大「校長傑出教授獎」得主大合影，後排右二是徐浩教授。（洛杉磯州立大學）
2023年洛州大「校長傑出教授獎」得主大合影，後排右二是徐浩教授。（洛杉磯州立大學）

洛杉磯州立大學（Cal State LA）日前舉行年度表彰大會，生物學系微生物學華人教授徐浩（Howard Xu），因其在教學方面的卓越表現和研究領域的傑出成就，榮膺2023年「校長傑出教授獎」（President’s Distinguished Professor）。

徐浩是洛杉磯州立大學自然與社會科學學院生物科學系的微生物學教授，在校領導應用微生物學和生物技術實驗室，組織學生開展新型抗生素發現以及細菌致病機制的研究。他曾指導40多名研究生和36名本科生，共發表了40多篇論文。徐浩自2004年加入洛杉磯州立大學以來，已教授26門不同的生物學、微生物學和生物技術課程，其中許多課程由他開創。

徐浩還擔任了洛杉磯州立大學「BioStart孵化器」的開發及規劃主任，為推進學術機構、私營企業和政府機構間合作，創造包容性創業環境、人才發展，以及洛杉磯地區生物科學產業的商業化做出貢獻。任職期間，徐浩領導了「生物科學企業家訓練營」，這是一項為期五周的強化培訓計劃，已幫助100 多名新興生物科學企業家成功創辦初創企業，這些初創公司籌集資金共6900萬元，創造了163個就業機會。

洛杉磯州立大學微生物學華人教授徐浩獲年度「校長傑出教授獎」。（洛杉磯州立大學提供...
洛杉磯州立大學微生物學華人教授徐浩獲年度「校長傑出教授獎」。（洛杉磯州立大學提供）

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