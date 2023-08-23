爾灣首家公立中英雙語小學 開幕剪綵

爾灣學區公立中英雙語小學剪綵迎新。（ICIA 提供）

由爾灣學區 核准成立的第一所公立中英雙語小學Irvine Chinese Immersion Academy，17日下午舉行開幕剪綵，第一年招收從幼稚園預備班(TK)到三年級學生共250多人。

ICIA校長郭秉生(Dr. Benson Kwok)、爾灣市市長Ferrah Khan、爾灣學區總監Terry Walker 及南海岸中華文化中心執行長暨爾灣中文學校校長鍾幼蘭先後致詞，感謝來自各方的支持，凝聚市府、學區及家長的力量，在不到一年時間內，促成這所中英雙語沉浸式小學在爾灣市成立，提供各族裔學生學習華語文的新選擇。

當天應邀剪綵的貴賓還包括爾灣學區教委余凱澤(Cyril Yu)、Paul Bokota、Lauren Brooks、Jeff Kim、爾灣學區基金會董事長Diane Kim、ICIA創校團隊郭俊良、王寶玲、許清松、陳俊蓉 、曾尚儀、蔡玟慧、刁冠群、王錦輝、馬德康、吳健等人。爾灣市警長Michael Kent、前任副市長郭正明(Anthony Kuo)、南海岸中華文化協會前會長陳景星等人也出席致賀。

位在爾灣市北木社區的ICIA小學，經爾灣學區重新整修，並配上全新的桌椅書櫃家具，校園內外顯得煥然一新，各年級老師這幾天正忙著布置教室，以迎接24日的開學日。