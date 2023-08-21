教師短缺 K-12各校挑戰大

哈珀教授呼籲大眾深入對話教育工作者，理解多元文化需求，平衡了解的教育挑戰，並協力促進未來社會價值觀和民主的穩健發展。（視訊畫面截圖）

隨著K-12學生8月返回校園，各種教育 問題浮出水面，包括教師短缺等問題。目前41個州存在STEM教育領域教師不足情況。同時，疫情 加劇了學習差距，導致學生失去約三分之一的學習時間並影響考試成績。少數族裔媒體（EMS）邀請專家參與8月18日（周五）的論壇，探討應對挑戰的方法。

南加大 （USC）羅西爾教育學院和馬歇爾商學院教務長哈珀（Shaun Harper）教授首先提出，美國各地學區禁止包含LGBTQ人士和家庭內容的書籍，並列舉了托尼·莫里森等重要作家的作品被下架的例子。此外，自2021年1月以來，已有44個州提出限制批判性種族理論教學的法案，儘管K-12學校並未實際教授該理論。

然而，哈珀指出這些政策存在邏輯缺陷，近80%的K-12教師是白人女性，將其政治化指責是不公平的。同時，教育工作者對於種族和多元文化的了解有限，因此不應過於苛求他們。哈珀也呼籲要從學生角度了解學校內實際情況。他表示，除了學校課程，多元文化教育和培訓也同樣重要。

美國筆會（PEN America）自由閱讀項目總監米漢（Kasey Meehan）特別關注將不同觀點和想法融合，以及在學校環境中維護言論自由。她提到了「急診室恐慌」（ED Scare）運動，該運動最初的動機是為了制止教育機構中特定觀點和思想的蔓延。這一運動主要舉發公立學校、圖書館以及高等教育機構等倚賴專制方法運作的機構。米漢認為，解決這個問題需要來自多方的努力，以保護閱讀自由，在學校和社區中發聲。

堪薩斯州立大學教育學院副教授阮元（Tuan Nguyen）博士關注教師短缺問題。他指出，教師是學生學習過程的關鍵因素，然而近年來教師短缺問題嚴重。各州已降低對教師和代課教師的要求，甚至使用退休教師、管理人員和國民警衛隊來填補職位。他與團隊創建了「Teacher Rushs」網站，展示各州的教師職位空缺數據。他強調解決教師短缺問題，需要有針對性的政策干預和改變人們對教師職業的看法。