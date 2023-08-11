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奇諾谷學區教師 爭取言論自由

記者啟鉻／奇諾市報導
奇諾谷教師工會向學區教委會提出投訴。（ACT官網）
奇諾谷教師工會向學區教委會提出投訴。（ACT官網）

南加內陸奇諾谷學區教師工會近日代表學區教師提出一項職業投訴，目標針對學區教委會在2023年夏季決定實施的兩項受爭議政策。

近來，奇諾谷學區發生連續震盪社區事件，也驚動加州檢察長邦塔（Rob Bonta）要介入調查。學區教師工會於8月8日投訴加州公共就業關係委員會，指責學區在實施新規定前，未能與教師工會溝通，其中一項規定限制了受保護的言論自由。學區教師工會主席沃克（Brenda Walker）表示，很不幸，學區教委會正在通過一些無益於學生的決定來分化社區。

就在7月間，教委會多數成員支持通過一項決定，要求學校教師將變性學生的情況通知家長。這個決定是在教委會禁止在整個學區教室裡展示驕傲月旗幟（pride flags）之後做出的。學區一位發言人表示，已經獲悉這次指控，正在進一步了解中。

7月20日，學區教委會大多數成員通過決定，若老師獲知學生自主認定是跨性別者、參與暴力或談論自殺，要求學校在三天內以書面形式通知學生家長。在這項政策下，一旦學生想改名或用代詞，以及要求進入根據性別畫分的體育項目、衛生間或更衣室，當這些地點與學生出生性別不符時，學校需要通知家長。

據悉，這項政策在6月15日教委會會議上提出，同一天教委會更新了學區舉辦儀式和慶典的規定，限制教師在教室展示支持LGBTQ+的旗幟標誌。

奇諾谷學區行政中心。（記者啟鉻／攝影）
奇諾谷學區行政中心。（記者啟鉻／攝影）

學區 加州 就業

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