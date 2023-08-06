掌握關鍵 助學生脫穎而出

在講座中，Richard Kim分享了四個幫助學生在申請中脫穎而出的關鍵方面，包括對專業的熱愛、社區影響和獨特性、優秀的文書寫作，以及強有力的推薦信。（Richard Kim提供）

教育 諮詢機構Admission Masters的資深顧問Richard Vincent Kim分享幾位成功考入頂尖大學的學生案例研究，他認為申請頂尖學校時需要四個關鍵，包括保持現實期望，平衡學業成績、測驗成績和申請材料的重要性。

Richard Kim 昨（5）日以「2023 Accepted Students: Analyzing Case Studies to Top Private Universities」為題，強調，他分享了四個幫助學生在申請中脫穎而出的關鍵方面：對專業的熱愛、社區影響和獨特性、優秀的文書寫作和強有力的推薦信。

除了提醒學生越早開始撰寫申請文章越好，Richard Kim 同時指出亞洲學生在獲得優秀推薦信方面可能面臨特定挑戰。他鼓勵學生積極參與課堂活動，與教師建立良好關係，以獲得突出顯示自己特質和貢獻的優秀推薦信。

Richard Kim首先指出第一關鍵為對專業的熱愛。例如，Darren在哈佛大學 主修神經科學和認知科學，展現了對這個領域的真誠熱愛。他積極參與科學相關的課外活動，並與同學們共同撰寫了一本科學活動手冊，更重要的是，他參與了研究項目。這些顯示了他對專業的熱情，成為他優秀申請的重要加分項。

其次，社區影響和獨特性。以學生Kelly 為例，她被布朗大學錄取到RISD雙學位計劃，展現了對性別和女性研究以及藝術的熱情。

第三，文書寫作的重要性。Richard Kim強調優秀的文書寫作在分享個人見解、自省和獨特性格特質方面的關鍵作用。他透過一篇來自一位成功申請哥倫比亞大學的申請者的優秀文章，該文章展示了她在種族主義 和行動主義方面的經歷如何塑造了她的身份和對社會公正的熱愛。這樣的文書寫作能讓申請者的個性和動機更加生動地呈現，吸引招生官的注意。