掌握關鍵 助學生脫穎而出
教育諮詢機構Admission Masters的資深顧問Richard Vincent Kim分享幾位成功考入頂尖大學的學生案例研究，他認為申請頂尖學校時需要四個關鍵，包括保持現實期望，平衡學業成績、測驗成績和申請材料的重要性。
Richard Kim 昨（5）日以「2023 Accepted Students: Analyzing Case Studies to Top Private Universities」為題，強調，他分享了四個幫助學生在申請中脫穎而出的關鍵方面：對專業的熱愛、社區影響和獨特性、優秀的文書寫作和強有力的推薦信。
除了提醒學生越早開始撰寫申請文章越好，Richard Kim 同時指出亞洲學生在獲得優秀推薦信方面可能面臨特定挑戰。他鼓勵學生積極參與課堂活動，與教師建立良好關係，以獲得突出顯示自己特質和貢獻的優秀推薦信。
Richard Kim首先指出第一關鍵為對專業的熱愛。例如，Darren在哈佛大學主修神經科學和認知科學，展現了對這個領域的真誠熱愛。他積極參與科學相關的課外活動，並與同學們共同撰寫了一本科學活動手冊，更重要的是，他參與了研究項目。這些顯示了他對專業的熱情，成為他優秀申請的重要加分項。
其次，社區影響和獨特性。以學生Kelly 為例，她被布朗大學錄取到RISD雙學位計劃，展現了對性別和女性研究以及藝術的熱情。
第三，文書寫作的重要性。Richard Kim強調優秀的文書寫作在分享個人見解、自省和獨特性格特質方面的關鍵作用。他透過一篇來自一位成功申請哥倫比亞大學的申請者的優秀文章，該文章展示了她在種族主義和行動主義方面的經歷如何塑造了她的身份和對社會公正的熱愛。這樣的文書寫作能讓申請者的個性和動機更加生動地呈現，吸引招生官的注意。
最後，推薦信在申請者成功方面也發揮著重要作用，推薦信提供了第三方的觀點，能夠補充和支持申請者的自我呈現。優秀的推薦信可以突顯申請者的優勢和過去的成就，進一步加強其申請的可信度。這四個方面共同作用，幫助學生在申請中脫穎而出，提高他們被理想學府錄取的機會。
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