申請著名私校 4誤區4建議

陳肇新在講座中分享了幾個未能成功申請的案例。這些申請者可能成績優秀，但未能進入目標的頂尖大學。（記者張庭瑜/攝影）

世界日報 8月5日（周六）舉辦秋季升學 講座，由教育 專家陳肇新博士和趙軼然博士主講「如何幫助孩子進入美國頂尖私立學校——4個誤區 & 4個建議」，提高成功入學的機會。

陳肇新分享了申請名校遇到的誤區和挑戰，並提出家長應關注孩子的整體發展，培養學生的情商和智商等建議。趙軼然則分享了四項成功策略，包括追求獨一無二的成就、參與多領域的競賽和活動、培養學生的興趣愛好，以及重視創造性的表達和寫作。

陳肇新說，申請名校是一項複雜而具有挑戰性的任務，需要家長的參與，包括他們的現有職業，這對於學校的錄取決策非常重要。他鼓勵家長和學生關注學生的專業實力，名校私校在錄取過程中看重學生的整體發展，包括情商和智商。

陳肇新分享了三個學生的案例：一位男孩熱愛網球但在學校沒有特別的專業成就，一位女孩在滑冰方面表現優異，還有一位在科學方面表現傑出的中國學生。這些學生都遭遇到了申請失敗的情況。他認為，傳統的申請方法不夠了解學生的專業實力和未來職業規劃。申請名校的過程需要家長的參與，包括他們的現有職業，這對於學校的錄取決策非常重要。

趙軼然提出了四個成功策略。首先，他強調要追求獨一無二的成就或排名第一，專注於發揮自己的特長。其次，學生可以通過參與不同領域的競賽、活動來提高成功申請名校的機會。例如，可以參加學術競賽、學生會等。