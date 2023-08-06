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申請著名私校 4誤區4建議

記者張庭瑜／洛杉磯報導
陳肇新在講座中分享了幾個未能成功申請的案例。這些申請者可能成績優秀，但未能進入目標的頂尖大學。（記者張庭瑜/攝影）
陳肇新在講座中分享了幾個未能成功申請的案例。這些申請者可能成績優秀，但未能進入目標的頂尖大學。（記者張庭瑜/攝影）

世界日報8月5日（周六）舉辦秋季升學講座，由教育專家陳肇新博士和趙軼然博士主講「如何幫助孩子進入美國頂尖私立學校——4個誤區 & 4個建議」，提高成功入學的機會。

陳肇新分享了申請名校遇到的誤區和挑戰，並提出家長應關注孩子的整體發展，培養學生的情商和智商等建議。趙軼然則分享了四項成功策略，包括追求獨一無二的成就、參與多領域的競賽和活動、培養學生的興趣愛好，以及重視創造性的表達和寫作。

陳肇新說，申請名校是一項複雜而具有挑戰性的任務，需要家長的參與，包括他們的現有職業，這對於學校的錄取決策非常重要。他鼓勵家長和學生關注學生的專業實力，名校私校在錄取過程中看重學生的整體發展，包括情商和智商。

陳肇新分享了三個學生的案例：一位男孩熱愛網球但在學校沒有特別的專業成就，一位女孩在滑冰方面表現優異，還有一位在科學方面表現傑出的中國學生。這些學生都遭遇到了申請失敗的情況。他認為，傳統的申請方法不夠了解學生的專業實力和未來職業規劃。申請名校的過程需要家長的參與，包括他們的現有職業，這對於學校的錄取決策非常重要。

趙軼然提出了四個成功策略。首先，他強調要追求獨一無二的成就或排名第一，專注於發揮自己的特長。其次，學生可以通過參與不同領域的競賽、活動來提高成功申請名校的機會。例如，可以參加學術競賽、學生會等。

另外，培養學生的興趣愛好，例如喜歡科學的學生可以參加科學展覽會，或者校內雜誌編輯等，這些都是有助於讓學生全心全意投入。最後，創造性的表達和寫作是非常重要的。學生應該寫出有見解、有故事的文章，用心去表達自己的想法和情感。在這個過程中，需要耐心和反復的練習，只有如此才能創作出真正有說服力的作品。

從許多學生的現實案例中，趙軼然進行了深入的分析和總結，並提出了四個成功策略，這些...
從許多學生的現實案例中，趙軼然進行了深入的分析和總結，並提出了四個成功策略，這些策略是幫助學生進入美國常春藤聯盟及Top 20大學的關鍵。（記者張庭瑜/攝影）
陳肇新在講座中分享了幾個未能成功申請的案例。這些申請者可能成績優秀，但未能進入目...
陳肇新在講座中分享了幾個未能成功申請的案例。這些申請者可能成績優秀，但未能進入目標的頂尖大學。（陳肇新提供）

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