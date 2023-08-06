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大學招生 多元發展重要

記者張庭瑜／洛杉磯報導
魏昕強調學術成績之外的因素，對學生在社會參與和公益活動方面的表現非常看重。他積極鼓勵學生參與有意義的公益活動，因為這樣的參與不僅僅是幫助社區，更重要的是培養學生的能力和知識。（記者張庭瑜/攝影）
魏昕強調學術成績之外的因素，對學生在社會參與和公益活動方面的表現非常看重。他積極鼓勵學生參與有意義的公益活動，因為這樣的參與不僅僅是幫助社區，更重要的是培養學生的能力和知識。（記者張庭瑜/攝影）

世界日報秋季教育升學講座，飛達教育創辦人兼執行長魏昕主講「亞裔學生大翻身，平權法案對我們的影響究竟如何？」魏昕在講座中強調大學招生中公益參與和多元發展的重要性。此外，他對最高法院針對大學招生中優惠特定族裔的裁決提出批評，認為應該從歷史和歧視問題角度深入分析現行招生政策，確保高等教育的公平性。

魏昕肯定大家都很關心最高法院否決大學招生中優惠特定族裔的爭議。然而，應該從兩個方面來看待這個問題。首先，要對大學招生的歷史和做法進行深入分析，了解其背後的歧視問題。其次，要尋找更好的方式來維持高等教育的公平性。

高院裁決雖出來，但很多學校立即表示將繼續維持目前的招生政策。魏昕鼓勵家長和學生深入了解招生政策，積極優化自己的競爭優勢，而不是只依賴標準化考試和成績來衡量。

魏昕也強調，學生在社會參與和公益活動方面的表現依舊很重要的，這不僅是幫助社區，更能培養學生的能力和知識。他舉例說，他曾經有一位學生在圖書館進行志願服務，學生不僅了解圖書館的所有書籍，還優化了圖書館的工作流程，讓更多的學生能夠受益。這樣的公益活動不僅挑戰了學生自己，也為社區做出了實質貢獻。

魏昕認為，這些有意義的公益活動不僅能讓學生獲得實踐經驗，還能豐富他們的個人資料，進而提高大學錄取的機會。他強調，大學招生並不僅僅看重標準化考試成績，還會考察學生的個人特質和社會參與。所以，學生應該盡可能地尋找更具挑戰性的機會，去體驗更多元的經歷。

最後，魏昕鼓勵學生積極參與多樣化的活動，並以志向來塑造自己的人生。他相信，只有這樣的學生才能在未來真正地改變社會，發揮正面的影響力。

魏昕強調學術成績之外的因素，對學生在社會參與和公益活動方面的表現非常看重。他積極...
魏昕強調學術成績之外的因素，對學生在社會參與和公益活動方面的表現非常看重。他積極鼓勵學生參與有意義的公益活動，因為這樣的參與不僅僅是幫助社區，更重要的是培養學生的能力和知識。(魏昕提供)

教育 圖書館 歧視

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