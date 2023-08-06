入學配額 應先深入了解

史坦福領袖教育策劃執行長 Angie 王指出，大學申請競爭日益激烈，即使申請人數減少，競爭程度也更高。她強調學術成績不是唯一的考量因素，特殊經歷和社區參與在申請過程中同樣重要。這些因素不僅能提升申請者的競爭力，還能使大學招生過程更全面地評估學生的潛力和貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

史坦福領袖教育 策劃執行長 Angie 王以「最新大學入學配額解析」為題，深入探討大學入學的配額制度，並分享了有關大學入學配額的重要訊息。

她指出，大學申請的競爭日趨激烈，申請人數雖減少但競爭程度更高。她強調成績不是唯一考量，特殊經歷和社區參與同樣重要。特別是美國最熱門的大學申請難度前所未有。她鼓勵申請人在申請過程中發揮自己的特長，並尋找合適的獎學金和助學金機會。

Angie 王強調了解大學入學配額制度的重要性，分享了自己身邊學生的申請經歷。在2021年，她的學生們申請UCLA時取得了100%的錄取率，2022年的錄取率略微下降到98%。不過2023年，她的許多學生成功申請了項目獎學金，印證了申請人的特殊經歷和社區參與在申請過程中也有重要作用。

Angie 王分別介紹公立和私立大學的申請方式。她強調每個申請要素都是配合的，包括社區服務、實習經歷、競賽獎項和才能等。她指導聽眾如何運用這些因素，以增加申請成功的機會。

對於公立學校 ，Angie 王建議申請人不僅要注意成績，也要考慮居住地區以及個人背景。她舉例說明，即使成績不是頂尖，但有特殊才能或者少數族裔背景，也能獲得加分機會。申請私立大學，除了成績還需要更多的特殊經歷和社區參與。Angie 王強調，除了運動，愛好音樂或其他藝術領域同樣能為申請人加分。她給出實例，一位學生在中學時期就已經參與慈善活動，並將自己的才能應用於社區服務，最終成功進入名校。

除了一般配額之外，Angie 王也談到了特殊配額的重要性。例如，患有過動症或自閉症，在申請時可以申請特殊加分。她鼓勵申請人充分發揮自己的特長，並以積極的態度面對逆境。