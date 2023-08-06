選修加權課程 提高優勢

Charlie Tu 詳細介紹了美國大學申請過程中的幾個關鍵要素。他特別強調，GPA 成績、考試成績、課外活動以及個人論文是大學招生官評估申請者的重要依據。（Charlie Tu提供）

EliteEducationUSA的Elite Prep 中文部主任Charlie Tu以「專家手把手教授精準選課，以加權課程突顯申請優勢！」為主題，向學生分享了精準選課如何在大學申請中突顯優勢。

Charlie Tu強調，GPA成績在大學申請過程中是關鍵，建議學生選修更多加權的課程，如AP課程等，並對他們提供的正式學分課程進行介紹。此外，如SAT 和ACT 模擬考試，這些服務可以幫助學生了解自己的優勢和不足，提供個性化的申請指導，讓學生在申請過程中展現最好的一面。Charlie Tu鼓勵學生提前準備，充分規劃大學申請。

Charlie Tu 詳細介紹美國大學申請的幾個關鍵要素，GPA、考試成績、課外活動和個人論文是大學招生官評估申請者的重要依據。他特別強調由於申請人數增加，加州大學 （UC）的錄取率有所下降，因此選修進階課程如AP課程等，可以有效提升申請競爭力。他解釋GPA的計算方式，並建議學生提前計劃選修一些較容易的課程，再到10年級或11年級時選擇進階課程，以達最大化效益。

在選課時，學生要考慮未來大學專業的需求，有針對性地選擇相關課程，讓招生官更清楚地看到學生的學術專長和個人特質。Charlie Tu 建議學生選修更多加權課程，例如AP和ARNE等有明確指向性的課程，以展現對專業的興趣和學術能力。他還分享了EliteEducationUSA 提供的正式學分課程，以及如何透過這些課程來增加GPA。特別強調AP課程的重要性，通過AP考試可以獲得AP學者和榮譽的稱號，突顯個人的學術能力。