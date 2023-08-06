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能力魅力兼具 全方位發展

記者張庭瑜／洛杉磯報導
周迪在演講中強調了申請藤校和頂尖私立大學的關鍵要素，包括申請文書、課外活動和成績三者缺一不可。她指出，這三者相輔相成，缺一不可。（記者張庭瑜/攝影）
周迪在演講中強調了申請藤校和頂尖私立大學的關鍵要素，包括申請文書、課外活動和成績三者缺一不可。她指出，這三者相輔相成，缺一不可。（記者張庭瑜/攝影）

世界日報秋季升學講座，豪傑訓練中心創辦人周迪以「藤校和頂尖私立大學，要錄取的學生必須具備綜合性整體性（Holistic Items）條件，而不是只有高的GPA和成堆的AP課程」為題探討。

演講中，周迪深入剖析申請藤校和頂尖私立大學的關鍵要素，強調學生在申請過程中應該展現綜合整體性，而不僅僅依賴高GPA和大量AP課程。她呼籲家長重視孩子的全方位發展，培養高尚品質和領導能力增加成功機會。豪傑訓練中心致力於幫助學生展現獨特的個人魅力，進入頂尖大學並獲得高額獎學金。

在演講中，周迪首先強調大學申請的重要性，這是學生在高中畢業前所面臨的一項重要挑戰，也是邁向成年世界的關鍵時刻。她指出學生應該超越常規學習，尋求適合自己的職業位置。周迪介紹了申請藤校和頂尖私立大學的兩種類型，並強調家長需要深入了解這些學校的教育理念和目標。這些學校培養的學生通常成為領導團隊的精英，而不僅僅是普通白領。

她詳細講解申請這些學校的綜合整體項目和條件。高GPA和大量AP課程固然重要，但同時學生還需要展現強大的課外活動和義工經歷。這些學校非常注重學生的個人能力綜合，不僅僅看學術成績。

周迪強調，學生必須在申請文書中展示自己的核心價值觀，展現個性和特點。她鼓勵學生參與團隊合作項目，積極參與商業企劃競賽和模擬聯合國競賽等活動，鍛煉寫作、溝通和領導能力，並在面試中展現自信和獨特魅力。

最後，周迪提醒家長和學生，大學申請過程不僅僅是成績和課程，還要綜合考慮學生的整體表現和潛力。她呼籲家長重視培養孩子具備高尚品質、純淨心靈和同理心等綜合能力，使他們成為成功的領袖。

周迪在演講中強調了申請藤校和頂尖私立大學的關鍵要素，包括申請文書、課外活動和成績...
周迪在演講中強調了申請藤校和頂尖私立大學的關鍵要素，包括申請文書、課外活動和成績三者缺一不可。她指出，這三者相輔相成，缺一不可。（周迪提供）

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