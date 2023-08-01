世報秋季升學規劃講座 陳肇新：華生申請名校 須懂審核重點

掃描二維碼（如附圖）註冊世界日報「2023秋季升學規劃講座」。

哈佛大學敗訴，被最高法院否決招生中的「平權行動(Affirmative Action)」，結束美國大學在招生中使用種族配額。這一消息雖然令亞裔 家庭感到振奮，但是否能給亞裔學生的錄取帶來突破，仍存有疑問。哈佛大學在隨後聲明中再次強調，會尋求其他方式繼續追求教育 多元化理念。

全美大學成功策略創辦人陳肇新醫學博士。（受訪者提供）

全美大學成功策略陳肇新醫學 博士提醒家長，藤校和前20名校提供的是精英教育，他們追求的多元化指的是思想、觀點、創意、文化背景及個性特質等，培育的是領導者、創業者、引領社會進步的人才。亞裔學生數量眾多，中國學生的競爭者是亞裔本身而不是其他族裔，要懂得匹配學校選拔的側重點，「別人沒有而我具備，別人有而我更精通」，就可以成為被錄取的那一個。

世界日報教育講座，8月5日（周六）下午1時，擁有近20年名校升學輔導經驗的陳肇新醫學博士，將為家長分析名校的申請策略。陳肇新在講座裡，以哈佛和史丹福為例，哈佛注重領導才能，史丹福看重專業特長。陳肇新通過學生的真實案例，告訴家長如何在課外活動、興趣發展、社區貢獻以及專業優勢上圍繞側重點來規劃申請策略。家長不要只專注學術成績和競賽獎項，而忽視學生的社會責任心，個人成長和有創意的申請文書。

陳肇新畢業於常春藤普林斯頓（Princeton）大學，曾參與普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、洛杉磯加大（UCLA）醫學院招生審核及面試工作，專精申請文章輔導、面試培訓，一對一指導學生如何培養專長，協助申請暑期項目建立突出點，從而提高進入名校的機會。