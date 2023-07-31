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世報秋季升學規劃講座 周迪：拒絕補習班 發掘華裔孩子潛能

記者趙健／洛杉磯市報導
掃描二維碼（如附圖）註冊世界日報「2023秋季升學規劃講座」。
掃描二維碼（如附圖）註冊世界日報「2023秋季升學規劃講座」。

世界日報「2023秋季升學規劃講座」將於8月5日（周六）透過Zoom舉辦，豪杰訓練中心創辦人周迪將分享申請藤校和頂尖私立大學的經驗。她建議，華裔家長不應把孩子的時間浪費在補習班上，而是要發掘每個孩子身上獨特的潛力。

自九年前創辦豪杰訓練中心以來，周迪一直致力於改變華裔家長對子女教育的傳統觀念。周迪表示，非常不贊成以往補習班式的教育，不僅讓家長花費大量金錢，也浪費了孩子們寶貴的光陰，學習了一堆不實用的知識。 「這裡是美國，如果孩子大學畢業後想在美國落地生根、就業發展，就應用美國的方式培養孩子。」

華裔學生為什麼不容易被頂尖私立大學錄取？周迪說，許多家長對名校申請有誤區，認為GPA和課外成績是被錄取的關鍵，以填鴨式的教育方式逼迫孩子學習，反而忽略了對孩子身上獨一無二的潛力的挖掘和激發，這也是為什麼在華裔學生中，容易出現「高分低能」的現象。

周迪指出，頂尖私立大學有一套非常專業的招生系統，好比一個「等邊三角形」。除了成績和課外活動這兩「邊」之外，學生的綜合能力（Holistic Items）也至關重要。學校希望尋找那些會推銷自己、有潛力的學生，論文和面試是學生展示這方面能力的關鍵。想要進入頂尖私立名校，訓練的重點應放在對核心價值以及寫作、溝通和領導能力的培養，這些都是領導者和菁英人士具備的特質。「只有心靈純淨、胸懷慈悲和無私的人，才能在職場中脫穎而出、在社會中有所作為。」

周迪表示，她不推薦華裔學生選擇公立學校。公立學校的一個班有幾百個人，而在頂尖的私立大學，一個班只有幾十人，學生們每周都要演講、做團隊項目、寫論文，這樣的環境會加快學生的適應社會的能力，並為之後擔任領導職位做準備。

不過，周迪也指出，如果孩子在大學之前缺乏人文素養和綜合能力的培養，即便進入了頂尖私校，也難以適應。「這些學校像是一個小型的上流社會，需要學生們主動融入，對華裔學生是很大的挑戰。」

豪杰訓練中心創辦人周迪。（檔案照）
豪杰訓練中心創辦人周迪。（檔案照）

華裔 教育 公立學校

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