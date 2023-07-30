史坦福領袖教育：善用大學入學配額 進名校絕招

史坦福領袖教育的策劃執行長Angie王。(受訪者提供)

世界日報將於8月5日舉辦「秋季升學 規劃講座」，為讀者們提早規劃名校升學之路。史坦福領袖教育 的策劃執行長Angie王將解讀最新大學入學配額，並揭秘如何利用配額提高被名校錄取的可能性。

Angie表示，她會在講座中詳細介紹「配額」這一概念，以及目前各名校是如何分配配額的。比如以往會按種族分配名額，每個族裔約各占25%，不過最近伴隨大學招生不能再以種族做為錄取因素，種族配額的問題應該不用再被考慮。

Angie還指出，每所大學在其當地和外地的配額也會有些不同，比如對於南加的學生，申請柏克萊加大 ( UC Berkeley)往往比申請UCLA更容易，而對於北加的學生則是相反。

Angie還提及，每個中學的配額也會有所不同，一些學校因為擁有一些國家認證的比賽項目，比如海底機器人研習會，會拿到更多配額。像一些知名私立學校，每年會參加各種科學、商業比賽，比如FBLA（Future Business Leaders of America）旗下就有許多比賽，在這些比賽中也會產生配額。

Angie表示，注重配額規劃，更容易被名校錄取，要了解自己的高中所擁有的配額，以及自己的成績在什麼水平，有的知名高中不一定有額外配額。一旦掌握了配額規劃，就能一定程度規避風險，增加進入名校的可能性。Angie指出，自己機構一般接受的學生，不需要成績頂好，只要AP達到4分，此前也有AP在4分以下的學生被UC Berkeley成功錄取。