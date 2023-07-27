全美高中演講賽 華生鄭浩廷單項奪冠

鄭浩廷在全美高中演講比賽拿下即席評論項目的冠軍。（受訪者提供）

南加州 Flintridge Preparatory高中華裔生鄭浩廷 (Brandon Cheng)， 最近在全美高中演講比賽中拿下了即席評論（Extemporaneous Commentary）項目冠軍。他不僅是出色的辯論選手，也是社區活動組織者、非營利社團領導者等。

為什麼會對辯論比賽感興趣？鄭浩廷表示，從小就十分關心政治，在學習過程中越來越希望自己的觀點能被聽到，所以開始學習辯論，訓練口才，通過正反方辯論，檢驗自己的觀點和論據。

鄭浩廷的辯論培訓主要在學校完成，有專業教練指導和同學們一起練習。此外，鄭浩廷愛看新聞，了解時事，擴充自己的知識面。

鄭浩廷此次參加的全美高中演講比賽，也是最大規模的辯論類錦標賽之一，有來自世界各地的7647名參賽者。他奪冠的「即席評論」項目是一個充滿挑戰的競技，據他介紹，選手們被指定一個政治經濟相關的問題，然後有20分鐘的準備時間，用於做研究和找證據，並準備自己的提綱，最後脫稿演講。

參加全美高中演講比賽是個人寶貴的經歷之一，鄭浩廷有機會認識志同道合的少年，賽場是對手，場外是朋友，讓他收穫頗豐。他指出，比賽過程很具挑戰性，比如克服緊張。他曾經因為緊張在臨場發揮時失誤，所以，只有多積累實戰經驗才能超水平發揮。

他的母親是最重要的支持者，陪伴鄭浩廷參加過多場比賽。鄭媽媽表示，讓孩子做自己喜歡的事情才有激情全身心投入。作為母親，她有時會心疼兒子辛苦奔波參與比賽，比如早起趕飛機、連夜做準備等，但她還是全力支持兒子追求自己的夢想，也會帶著對歷史文化感興趣的兒子到各國旅行。

除了是一名演講高手，鄭浩廷還有許多身分，他是亞裔 美國人可見度基金會（Foundation for Asian American Visibility）的創始人兼執行董事，該基金會是根植於社區的非營利組織，致力於提高亞裔美國人社區、歷史和文化的可見度，希望能讓所有亞裔美國人都能蓬勃發展。此外，他還創立了非營利組織Academy 37，為不同背景的學生提供體驗一流演講和辯論教育的機會，能給他們的生活帶去更積極的影響。