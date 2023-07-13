東洛學院教授劉榮文 獲傑出教育工作者

東洛杉磯學院現代語言系中文及中國文化終身教授劉榮文，榮獲加州第49區「傑出教育工作者」殊榮。（檔案照片）

近年獲得「最受學生喜愛教授」好評的東洛杉磯 學院現代語言系中文及中國文化終身教授劉榮文，近日再獲加州 眾議會第49區「傑出教育工作者」殊榮，成為全加州華裔人口最多選區首批獲獎的教育工作者之一。

劉榮文長期從事教育工作，在20多年任教的東洛杉磯學院之前，曾任教於洛杉磯聯合學區和Loyola Marymount大學。他同時也擔任南加州華裔家長教師協會會長、美西華人學會副會長、北美南加州華人寫作協會副會長等僑社義職，教書育人，服務社會，身體力行。

今年是加州第49選區的華裔眾議員方樹強推動設立的「傑出教育工作者」首度評獎。劉榮文得到前聯邦教育部 助理副部長張曼君大力推薦，其數十年對美國教育的付出和貢獻、對族裔和諧和文化包容的推動、以及長期服務社區的精神，得到評委會的肯定和贊許。

東洛杉磯學院現代語言系中文及中國文化終身教授劉榮文，榮獲加州第49區「傑出教育工作者」殊榮。（檔案照片）

劉榮文表示，他一直秉持「有教無類」的理念，每個學生都獨特且富有潛力，因此教育學生揚長避短，因材施教。他表示，社區學院的學生在整體學術表現方面可能不如四年制的學生，但近年很多能力比較強的學生來到兩年制的社區學院，一是考慮費用相對較少，家庭財務負擔比較輕，二是兩年後轉到四年制的大學也相對容易。

學生中半工半讀的不少，相當部分學生是在工作中重返校園學習。劉榮文表示，鼓勵學生持續不斷地上進非常重要，「在我看來，挖掘學生的潛力，比教會他們幾十個單詞和句子重要得多」。他的學生中就有拿到美國國務院全額獎學金去台灣留學的，對學生本人和他周邊的同齡人都是很大的鼓舞。

長期教授中文及中國文化，劉榮文教授表示，2012年左右美國學校的中文教育達到高峰，但之後停滯不前，不過東洛杉磯學院在疫情期間的中文學習註冊率反倒上升，因為很多外州和外校的學生都慕名而來。這個暑期，他開設的中文和中國文化課再次爆滿，中美兩國關係雖然處於低潮，但很多學生對中文和中國文化的喜愛和熱情沒有改變。

劉教授表示，這些年「老外」學中文一直沒有退燒。他從2009年開始全職在東洛杉磯社區學院中文系任教，每個學期教三個班，一年的學生保持在150至200人，至今中文學生將近2000人，其中非華裔學生至少占到50-60%，「老美」學中文的認真勁頭讓他非常感動。

加州49區2023「傑出教育工作者」頒獎典禮，將於8月10日在東洛杉磯學院舉辦。