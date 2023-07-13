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爾灣愛恩長春大學 慶10周年

爾灣市訊
爾灣愛恩長春大學8日舉行十周年慶，頒贈禮品感謝任教六季以上的教師。（記者蕭迪玉/攝影）
爾灣愛恩長春大學8日舉行十周年慶，頒贈禮品感謝任教六季以上的教師。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣愛恩長春大學創辦十年來，每年開班三季，先後提供近50種不同課程，上課學生人數超500，造福附近的銀髮族居民。

爾灣愛恩長春大學8日舉行創校十周年慶，校長黃河芬表示，自創校以來，先後有楊旭絲及楊兆隆出任校長，全部任教老師均是義工，只要學生有需求，校長就會找老師來開課。課程包括英語、日語、西班牙語、土風舞、排舞、踢踏舞、合唱、插花、繪畫、造型氣球、勾針、平板電腦、木笛、歌仔戲、腦力激盪、烹飪班等等。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如致詞說，看到爾灣愛恩長春大學十周年的回顧短片，老師和學生們個個多才多藝、活力充沛，體現活到老、學到老的精神，令她十分佩服。

當日領到十年全勤獎的黃乃瑩說，她第一次來愛恩長春大學選修的是iPad課，上完課回家還是不會用，於是第二年再選iPad課，連續幾年下來，終於把平板電腦學到得心應手。

多年選修西班牙語及日語的張邦彥認為，他年高八旬仍能保持頭腦清楚，與在長春大學學習外語有很大關係。

另一位獲得全勤獎的學生黃義傑說，在長春大學上課不用交作業，也沒有考試壓力，所以他每年報名參加，從西班牙語到造型氣球都學過，不但有成就感，也讓他的生活更加多采多姿。

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