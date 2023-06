美華語教育悠久 多家名校都有課程

第二屆華語教學發展史國際研討會在夏威夷大學舉行,郭珠美教授演講。(受訪者提供)

第二屆華語教學發展史國際研討會5月底在夏威夷 大學(University of Hawaii)落幕,來自世界多國的中文教育 工作者出席,南加州和美國多所高校的教師們,分享了美國的中文教育歷史進程。事實上,中文教育在美國已是歷史悠久的教育。

出席大會的聖地牙哥加州大學(UCSD)中文項目榮譽教授郭珠美(Jane Kuo)博士介紹,以中文作為第二語言的華語文教學古已有之,也是美國高等院校的重要外語課程。

不僅夏威夷大學的中文教學已有百年歷史,耶魯大學 的遠東語文學院(Yale Institute of Far Eastern Languages)始於1947年,賓州大學(University of Pennsylvania)和美國空軍學院(US Air Force Academy)的中文教學項目皆有60年歷史,這幾所大學的老師也在會上介紹了各自的中文教學發展史。

她指出,美國高校的中文教學源遠流長,進入21世紀更是一度出現前所未見的「中文熱」。2022年全美中文教師學會會員大約800人,但並非每個老師都加入學會,所以估計有1000人左右。雖然目前美國高校的中文教學受到兩國關係的影響。但從長遠看,中文教學不會萎縮,還會成長,世界上兩個最大經濟體的跨國貿易需要中文人才。

郭珠美在大會發表演講,其他演講的美國高校教授學者,還有耶魯大學的詹秀嫻、賓州大學胡靜、空軍學院王玨、夏威夷大學任心慈、聖十字學院羅雲、印第安納大學陳雅芬等,以及賓州大學蔣冕華擔任座談會主持人。

首屆華語教學發展史國際研討會2020年12月在台灣新竹的清華大學舉辦,共發表論文逾60篇。本次第二屆大會的議題包括,各國或各地區的華語教學史研究、資深華語教學專家的早期教學經歷之口述歷史或現身說法、華語教學國際傳播之發展歷史及其後續效應研究等,分析歷史及探究往事,藉此研討會促使華語教育界珍惜,並及早保存華語教學的相關史料。