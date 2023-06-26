美國中文教育 學生流失後 老一輩教師也逐漸退出

美國南加州中文教育概況。(資料來源：各學區院校採訪整理 採訪中心/製表)

美國中文教育30年變化天翻地覆，從當年的師生人數直線上升，到近年學生人數逐漸流失，老一輩中文教師逐漸退出教學前線，海外中文教學的推廣，面臨前所未有的新挑戰。

南加州 中文學校聯合會會長李梅如表示，目前南加 中文學校聯合會旗下的中文教師約為1000人左右，其中包括50至60名公立學校的中文教師；學生人數在1萬2000至1萬3000人之間，中文學校在80多所左右，這其中除了周末的中文學校，還包括一些輔導學校的課後班，所以傳統中文學校的實際數字大約在50至60所之間。

南加中文學生 高峰曾達6萬人

她表示，鼎盛時期，南加州中文學生人數一說是2萬多，一說6萬多人。

之前曾任全美中文學校聯合會總會長，李梅如介紹，全美中文學校聯合會大概是在30年前誕生，主要原因是當時中文開始興起，大學委員會有開SAT的中文考試，但主要以大陸拼音和簡體字作為標準。全美中文學校聯合總會成立後，促成了SAT考試兼有簡體中文和繁體中文兩種，學生可以根據自己的情況選擇拼音或注音考試。

李梅如表示，以台灣師生為主的全美中文學校聯合會在全美有13個會區；與此同時，以中國大陸師生為主的中文學校也有自己聯盟協會。最近十多年，由於中國大陸大量的移民 來美，傳統的台灣僑校也吸收了大量中國移民學生，傳統中文教學出現一些改變，比如說傳統單純繁體字教學，後來也改變成簡繁兼教。

李梅如表示，這十多年來的數字顯示中文學生在不斷流失當中，原因之一是很多父母不再對自己的孩子學習中文有強烈要求，20年前不少華人父母逼迫孩子學習中文，現在更多父母則希望自己的孩子快樂學習，孩子學習意願不高，家長也不會強求。幾乎每個中文學校近年都面臨著人數減少挑戰。

學習管道多 衝擊實體中文學校

她認為，近年越來越多的公立高中設立中文課程，高中中文課程可以拿學分，可以考AP，而且在使用電腦考試時選擇中文課程的高中學生有優先考試權等等因素，都導致傳統中文學校較為年長的學生嚴重流失；與此同時，加州教育廳要求到2030年全加州50%的學生要會一門外語，部分公立小學紛紛開始沉浸式外語教學，也影響中文學校低齡學生人數的吸收。此外，疫情之後開始的網上中文教學，同樣造成實體中文學校學生流失。

此消彼長會不會導致傳統中文學校教師轉移到公立學校教中文？李梅如認為，順利轉到公立學校比較大的可能是年輕老師；年紀較大的中文教師則可能面臨一些教學技術方面挑戰，比如，疫情期間的中文線上教學對年長老師來說就是一大挑戰，一批技術教學跟不上的中文教師選擇了退休。

李梅如表示，她過去十年的教學經驗顯示，非美國出生的新移民孩子，常常因為已有一定中文基礎，很多家長認為沒有必要繼續學習中文；所以中文學校的學生，大多數是在美國本土出生的華人或亞裔孩子；另一部分是「老外」，但「老外」學中文往往是開始興趣非常高，卻因沒有持續的語言環境，很多人半途而廢。

「中文學校未來可能會慢慢演變成一個文化傳承的平台」，李梅如表示，傳統的中文學校必須在公立高中和小學的中文教學的雙面夾擊中找出自己的定位，「過去是中文學校服務社區，現在應該是讓社區認識中文學校的時候了」。