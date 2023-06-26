美國中文教育資源有限 招生挑戰不少

核桃孔孟中文學校經歷了初期的招生困難後，現已逐漸走上了正軌。（台灣華語文學習中心截圖）

鑑於歐美地區對華語文學習的需求逐年增加，美國與中華民國在去年12月2日共同簽署了「台美教育 倡議」後，陸續在美設立了多家「台灣華語文學習中心」，這項計畫自推動以來吸引了許多南加民眾前來上課，但同時也面臨著招生 挑戰。

這些華語文學習中心不僅面臨著資源有限的困境，儘管單位都試圖與當地警察局、圖書館等外部資源合作，但發現有興趣學習中文的人相對較少，且參加中文課程的時間有限。因此，學校只能依靠自身的學生和家長來招生，並利用當地公共場所進行宣傳。

喜瑞都中文學校主任顏綠新表示，目前學校約有16名學生，每年的報名人數雖有所增加，但增幅不大。對於成人學習的招生，仍然具有一定的難度。

台灣華語文學習中心核桃孔孟中文學校執行長官慧珍進一步表示，成人班主要吸引的是華裔 的第二代、第三代以及其他對學習華語感興趣的非華裔人士。近期報名情況良好，其中有兩位學生是透過口碑宣傳而主動報名。官慧珍認為，這可能是因為學生和家長對該中心的教學質量和文化活動有所了解和認同。

台灣華語文學習中心在創立初期確實面臨了一些招生困難，但隨著時間推移和疫情趨緩，該中心的招生情況才逐漸穩定增長。

洛杉磯慈濟人文學校暨台灣華語文學習中心的主任林宜汶提到，目前該校學生中男生居多，只有兩個女生。多數男生對中文學習的興趣較大，可能是因為他們有台灣或中國大陸的太太、女朋友，或者與對方家人有互動。然而，由於缺乏宣傳，許多人並不知道學校所提供的課程。希望能夠吸引更多學生，並將課程延長，相信學習效果會更好。

林宜汶指出，開設成人語言班也面臨一些困難。一些成年人可能已經很久沒有上學了，對於學習一門新語言感到困難。此外，不同學校的行政和招生方式也不盡相同，這使得整個華語文教育市場變得複雜。他認為需要在行政和政府層面上進行更多的協調和合作，以提供更多機會。

他的目標是讓更多人了解中華文化，並促進不同族裔之間的相互尊重和理解。他相信通過華語文教育，可以為台灣帶來更多機會和影響力，並希望能夠開拓新的領域。

富樂頓中文學校主任劉宜靜表示，招生困難是其中一個挑戰。一些中文學校原本希望能夠吸引大學生學習中文，但由於學分問題，大學生不願意來學中文。

因此，學校需要尋找其他渠道和方法來吸引學生，例如通過學生家長和朋友的口碑宣傳，在當地餐館和商店張貼宣傳資料等方式。

劉宜靜強調，這些學校的目標之一是推廣台灣在美國社會的形象和受歡迎程度，並讓下一代保有對中華文化的認同感。在美國社會中，人們接觸到的人多具有不同的文化背景。中文學校一直在扮演著提供中文教育和讓學生了解中國文化和節日的角色。

而華語文學習中心則更注重提供輕鬆、有趣的學習環境，不像傳統中文學校一樣每周固定上課，而是以每季度為單位進行教學。他們希望吸引更多非華裔人士學習中文。

劉宜靜最後強調，學校從事這項工作是出於對中文和台灣的熱愛，他們希望能夠利用這筆資金讓更多人受益，而不僅僅是為了學校的利益。在面對困難和挑戰時，他們將不斷嘗試和摸索，根據實際情況調整自己的方向和做法，以確保他們的目標能夠持續實現。