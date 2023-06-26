美國中文教育 20年大轉變

聖地牙哥加州大學（UCSD）中文項目榮譽教授郭珠美。（受訪者提供）

美國中文教育歷經20年蓬勃發展，如今受美中對抗及疫情 等多方面因素影響，近年逐漸降溫，有些華裔二代雖仍靠著上代家庭養成繼續將中文視為必學語言，卻也有更多的華人與中文愈走愈遠，本報特別製作美國中文教育20年專題，連續兩日刊出，深入探討，讓讀者了解當前中文教育的挑戰與機會。

中文是美國大學主要的外語課程之一。中文教學通過設計製作、易於理解的學習內容，使普通話成為美國成人學習者的主流。自2000年以來，美國大學的中文教育經歷了一個「升溫降溫」的曲線發展過程，探究其中原因，有學者認為受美中關係大環境影響，也有學者認為個人學習興趣無關政治，但數據顯示大學中文課程註冊人數下降。

據美國現代語言協會（Modern Language Association，MLA）2018年發表的美國大學學生選修外語的調研報告，提供從2006至2016年間美國大學學習中文的學生數據。中文課程註冊人數呈曲線起伏：2006年5萬1382人，2009年5萬9876，2013年達到高點6萬1084。但到了2016年，學生人數減至5萬3069，比2013年的峰值下降13.1%。

該統計四年一次，2020年爆發新冠疫情後至今未更新最新統計。若單從2016年對比，同為亞洲語系的日文、韓文，走勢明顯不同，日文雖然從2006年到2016年的十年成長率為4.6%，只比中文的十年走勢3%高一點，但其2013年至2016年仍為成長，而韓文更是十年內從7146人大幅成長至近1.4萬人。

美國亞洲語言學習人數走勢。(資料來源：美國現代語言學會 製表：採訪中心 )

對此，聖地牙哥加州大學 （UCSD）中文項目榮譽教授郭珠美（Jane Kuo）博士指出，學習中文對個人、學術和職業發展有很多好處，但近年來，由於政治和其他原因，美國高校的中文教學受到了衝擊。

郭珠美：政經局勢 影響學習意願

她分析，學生選擇專業的主要目的是「學以致用」，中國經濟崛起，跨國貿易是很多美國人學習中文的驅動力。在2008年北京奧運會和2010年上海世博會前後，美國大學的中文熱度達到頂峰狀態。那時她在上海財經大學講學，在「上海商城」遇到了一些美國公司高管，有些人曾經是她的學生，當年學中文因為看好跨國貿易。

但是，2016年美中貿易戰開打後，高校的中文熱也逐年降溫，生源減少。有些大學的暑期中文實習項目從大陸轉向台灣，有些學生改學韓文，只有日文學習比較穩定。但是，從長遠看，中國畢竟是超級經濟體，美中經貿還是要合作交流，中文教學還會回溫。

她進一步指出，從「學以致用」的目的出發，中文教學需要結合美國學生的專業，教學一些相關術語。例如，學經濟的學生要教些商務用語，學音樂的學生要教藝術詞彙，有實用性才有吸引力。如果只會講一些剪窗花、包餃子等民俗文化，洋學生的興趣則難以持久。

劉榮文：選修漢語 個人興趣支撐

但是，東洛杉磯 社區學院（ELAC）外語系中文項目副教授劉榮文（Robert Liu）則有不同見解。他表示，美國學生選修漢語課程主要從個人興趣出發，功利性比重小，他們喜歡中華文化，不同筆劃組成的漢字很有意思。透過學習中文也了解東方文化，喜歡孔子、老子的思想，喜歡氣功太極等，至於美中關係起伏同個人學習興趣關係不大。

東洛杉磯社區學院（ELAC）外語系中文項目副教授劉榮文。（受訪者提供）

他舉例，疫情爆發後，中文課程以線上教學為主，不分地域和時間，方便學生上課；而且，東洛社區大學的學分被各大高校認可，因此他開設的線上課程註冊人數還有所成長，新增一些外州和外校學生。此外，他的教學表現在美國中文老師專業評鑑網站獲得好評，有些學生慕名而來選課。

疫情後，劉榮文恢復了部分現場教學，線上線下雙管齊下。目前他每學期開五個班約130人，一年兩個學期共260人。此外，寒暑假開班也有40人，全年合計約300位學生。當然，各校情況雖有差別，學生來源不同，但東洛杉磯社區學院的中文教學趨勢很樂觀。