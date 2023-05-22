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他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

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他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

洛杉磯訊
50歲的海切爾．帕內爾在首次入學30年後，終於從柏克萊加大畢業。（取材自KTLA）
50歲的海切爾．帕內爾在首次入學30年後，終於從柏克萊加大畢業。（取材自KTLA）

在首次入學30年後，一位洛杉磯男子終於實現了從柏克萊加大（UC Berkeley）畢業的夢想。

50歲的海切爾．帕內爾（Hatcher Parnell）是一名敬業的學生和兩個孩子的父親，他每周兩次從洛杉磯前往奧克蘭（Oakland）上課。 他現在很高興能夠畢業，獲得了社會學學位。帕內爾說，「這是 30年的巔峰之作，這非常令人興奮。 這是我在家人和朋友的大力支持下才能完成的事情。」

上世紀90年代末，帕內爾幾乎獲得了足夠的學分從柏克萊畢業，但由於付不起學費而被迫退學。他說，那時候他遭到了財務壓力，無法繼續支付學費直到畢業，只好擱置學業，在校園裡從事各種工作，包括擔任校園警察等。

帕內爾最終以已婚男人的身分搬回南加州，並在組建家庭的同時安頓下來。 他在南加大（USC） Athletics找到工作，他的老闆鼓勵他完成近30年前在柏克萊加大開始的學業。帕內爾表示，老闆認為這對他很重要，「他說他會和我一起工作，給我時間去做。」

這意味著要他要從長堤機場（Long Beach Airport )飛到柏克萊上課，他每周飛兩次，一年中飛了100多次，帕內爾說「雖然很累，但是值得，所以我不斷努力度過那些不眠的夜晚和日子。 」

帕內爾還特別感謝了他的妻子安娜（Anna），是讓他原本艱難的旅程變得盡可能完美。安娜表示，「這真的很難，但他讓一切變得輕鬆，他工作和學習都非常努力，他真的做得很好。」

在畢業典禮上，對於帕內爾來說最特別的時刻就是8歲的兒子和他一起上台，領取畢業證書。

柏克萊加大 南加大 洛杉磯

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