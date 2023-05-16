洛杉磯州大新課程 5年獲中文學位+教師資格

洛杉磯加州州立大學中文專業學生在課堂上合影。（受訪者提供）

對於許多來美唸書的華裔 學生來說，中文作為母語是一種先天的優勢，洛杉磯加州 州立大學(CSULA)教育學院（The Charter College of Education）中文專業特別推出全新項目，學生只需要學習五年，不僅可以拿到中文學位，還可以免除加州教師資格證考試，畢業後能夠在公立學校的幼稚園至12年級（K-12）尋找教職。

洛杉磯州大中文系的邱新富教授介紹，通常想要在加州成為老師，需要在拿到大學學位後，再攻讀教師資格證項目，以及通過CBEST和CSET考試，這往往需要一年半到兩年的時間，而現在他所在的現代語言與文學系(MLL)推出的中文專業課程，學生能在五年（轉學生三年）同時取得學士學位以及教師資格，不需再參加州政府指定的考試。在修完中文專業課程和教育學分後，畢業生即能在加州，甚至是外州的中、小學開始執教。

該五年項目，意味著學生在完成學士學位的四年學習，修滿120學分後，再進行總共28學分的一年免教師資格證課程學習，該項目為單學科教學（中學教師）和多學科教學（小學）提供了不同的課程，學生可以根據自己的意向進行選擇。邱教授表示，這個項目很靈活，無論是現在開始申請大學的學生，或者是已經入學的學生，都可以進行申請。

邱新富說，這對華裔學生來說是好消息，許多華裔學生前來美國唸書，都希望能夠在這裡紮根，找到工作。然而對於現在的就業來說，想要留在美國有一定困難，加之還需要找到一個可以提供身分的工作，而教師專業可以說是很多人心中的一個鐵飯碗，工作和收入都相對穩定。此外，美國近年來學習中文的學生越來越多，在美國除了西班牙語的需求最大，其次就是中文，現在k-12的公立學校的中文教師資源比較稀缺，這對本身就會中文的亞裔學生來說是一個優勢。

想要了解該項目的更多信息，可上洛杉磯州大官網https://www.calstatela.edu/academics查詢。