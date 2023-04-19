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好聲音半決賽 浸會大學4萬獎勵冠軍

記者張宏╱洛杉磯報導
從左至右依次是洛杉磯站聯合主辦方M3/JMK模特學院副院長孫雨婷、CEO瀋萍、浸會大學副總裁Larry Linamen、主辦方Tiffany Chang和模特學校校長李敏。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是洛杉磯站聯合主辦方M3/JMK模特學院副院長孫雨婷、CEO瀋萍、浸會大學副總裁Larry Linamen、主辦方Tiffany Chang和模特學校校長李敏。（記者張宏／攝影）

中國好聲音2023年洛杉磯站日前在聖蓋博舉辦兩場半決賽，加州浸會大學（California Baptist University）為當天的冠軍Aaron Chow頒發4萬元獎學金，值得一提的是來自台灣的田徑冠軍廖大維表現亮眼，順利進入決賽。

當天有60多名選手角逐半決賽，最後有44名選手進入決賽。全美綜合性大學頂尖音樂學院之一的加州浸會大學為鼓勵選手在音樂上更上層樓，為冠軍提供4萬元獎學金。法學院的學生Aaron Chow最終獲得獎學金。

一頭長髮的廖大維很難想像曾是台灣的田徑冠軍，七年前，在台東舉行的全國中等學校運動會，來自新北市成淵高中的廖大維，以1分54秒47摘下金牌、同時被選入中華隊，成為越南U20亞洲青年田徑錦標賽國手。在拿下夢寐已久的全中運金牌以後，廖大維決定追求下一個目標：音樂。他不僅出版了第一張專輯「Insist Your Own Wei」，還從台北市立大學陸上運動學系休學，來到洛杉磯Musicians Institute音樂學院學習聲樂主唱專業。

廖大維在現場演唱陳奕迅的歌曲「淘汰」，不過他並沒有因此淘汰而是進入決賽。他說，之前比賽演唱的都是搖滾風格的歌曲，這次想換一下曲風給大家更多新鮮感。他目前也在寫歌，屆時會發布在網路上，讓更多人聽到。

主辦方Tiffany Chang表示，很高興比賽獲得浸會大學認可，這次半決賽可謂是浸會大學的專場，當日選手也都拿出最好狀態，期待大家洛杉磯決賽的精彩表現。

浸會大學副總裁Larry Linamen表示，很高興看到這些選手在舞台上展示對音樂的熱情，作為美國西部最有價值的音樂學院的浸會大學，很願意為這些選手插上夢想的翅膀，希望這筆獎學金能讓他們的才華得到釋放。

洛杉磯區域聯合主辦方瀋萍表示，從海選到半決賽一路看到來自各地有才華的選手在比賽中成長，比賽的場地也越來越華麗，舞台越來越大，希望他們能繼續用音樂唱出夢想。

現場還有粉絲後援團舉著條幅。（記者張宏／攝影）
現場還有粉絲後援團舉著條幅。（記者張宏／攝影）
中國好聲音2023年洛杉磯站日前在聖蓋博舉辦兩場半決賽，加州浸會大學為當天冠軍提...
中國好聲音2023年洛杉磯站日前在聖蓋博舉辦兩場半決賽，加州浸會大學為當天冠軍提供4萬元獎學金」。（記者張宏／攝影）
來自台灣的田徑冠軍廖大維表現亮眼，順利進入決賽。（廖大維INS）
來自台灣的田徑冠軍廖大維表現亮眼，順利進入決賽。（廖大維INS）
廖大維在現場演唱了陳奕迅的歌曲「淘汰」。（記者張宏／攝影）
廖大維在現場演唱了陳奕迅的歌曲「淘汰」。（記者張宏／攝影）
中國好聲音2023年洛杉磯站日前在聖蓋博舉辦兩場半決賽。（記者張宏／攝影）
中國好聲音2023年洛杉磯站日前在聖蓋博舉辦兩場半決賽。（記者張宏／攝影）

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