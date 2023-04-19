僑心國語學校園遊會 學生秀流利中文

僑心國語學校校長王唯美(左四)及總監汪正豪(右一)及輔導老師。(記者張庭瑜/攝影)

僑心國語學校哈岡分校為慶祝建校33週年，4月15日（周六）舉辦園遊會活動。並同時設有學生成績、藝文展覽和朗誦比賽等活動，讓學生展示苦練多時的成果。當日共有20個攤位，吸引近500名學生、家長和社區成員參與，共同慶祝這一重要時刻。

王唯美校長表示，33年前她滿腔熱血地想要讓當地學生學習華語文及中華文化，所以在蒙特利公園市 （Monterey Park）創立僑心國語學校。從起初只有18個學生到最巔峰時期有超過200名學生。

而大部分家長喜歡讓孩子來學中文的原因，還有因為輔導時間很方便，從下午3點半到5點15分，且接收學員輔導至8年級都有招收。

不過，自2020年初疫情 爆發以來，學校一直面臨考驗。除了教學方式不得不改變，後來學校再度開放，但哈岡分校僅有兩年歷史，在招生 上仍是十分艱鉅。但家長和老師們都充滿信心，相信學生人數會逐漸增多。

王唯美坦言，創辦以來，學校經歷了酸甜苦辣，但她仍然引以為傲的有三件事，支撐著她辦學的動力。首先是她教過的學生有很多是第二代，有很多第一代學生做了父母，現在帶著小孩來上課。因此，她名副其實地算是「校長奶奶」了。

其次，2016至2019年，她帶學生前往台灣世新大學上學習營一個月，最後幾天再帶學生和家長環島台灣。這種「海外教育之旅」不僅讓孩子更深入地了解台灣，也讓學生的華語文突飛猛進。疫情後今年又開始復辦。最後，學校堅持使用沉浸式中文教學，有助於學生在正規學校學習外國語言時能夠很快地進步。

園遊會籌辦人暨總監汪正豪表示，僑心國語學校是非營利組織，經常需要靠募款活動支撐學校運作，如舉辦園遊會等活動，他感謝眾多家長和社區朋友的支持。今年許多知名企業如Sunmerry麵包店、Chick-fil-A、皇阿瑪飲料店和Garfield Health Center等都加入贊助行業，並提供遊戲和獎品的攤位；當天還有教會成員協助義賣500粒台灣粽子。

而家長會會長胡素賢認為，把孩子送到僑心學習中華文化、尊重倫常道德、品行培養、以及增強雙語能力非常重要。學校教學嚴謹，家長可以放心。