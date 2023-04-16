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魏昕：勇於克服困難 名校會有興趣

記者楊青╱洛杉磯報導
飛達教育（IvyMax）創辦人兼執行長魏昕分享「亞裔學生如何在大環境不利情況下積極迎接新挑戰的應對策略」。（記者楊青/攝影）
飛達教育（IvyMax）創辦人兼執行長魏昕分享「亞裔學生如何在大環境不利情況下積極迎接新挑戰的應對策略」。（記者楊青/攝影）

飛達教育（IvyMax）創辦人兼執行長魏昕，15日教育展講座中專題分享了「亞裔學生如何在大環境不利情況下積極迎接新挑戰的應對策略」，同時為華人學生和家長提供了美國未來幾年的大學錄取的宏觀趨勢分析。

魏昕表示，加大今年申請和錄取統計數字尚未公佈，但從目前數字看，洛杉磯加大和柏克萊加大等名校申請人數比去年下降5000多人也就是2%左右。

魏昕表示，藤校競爭力繼續加大，從去年到今年，很多學校錄取率下降到3至5%，藤校等級的杜克大學的錄取率也在5-6%左右，包括很多知名文理學院也非常競爭。

他表示，弱勢群體在很多學校的錄取中得到極端照顧的趨勢已經表現出來，這導致被認為「有資源」的亞裔學生面臨更大的挑戰。包括哥倫比亞、布朗等頂級大學也開始明顯跟進增加了對弱勢群體的照顧，不公佈錄取數字，對亞裔來說是更大挑戰。另外一個值得注意的情況時，藤校達特茅斯學院今年首次宣佈為優秀的國際學生提供獎學金，意味著申請名校的國際生增加，美國國內學生挑戰增加。

因此對華人家長、學生來說，GRIT，即一種積極的、非認知的特質，它基於個人的毅力和對特定長期目標或最終狀態的熱情。在功課好的基礎上，課外學術活動和科研項目，都是提升競爭力可以重點著手方面。他特別提醒，年輕人克服困難的勇氣和能力，在頂級名校錄取中的效用。

亞裔 教育 華人

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