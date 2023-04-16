魏昕：勇於克服困難 名校會有興趣

飛達教育（IvyMax）創辦人兼執行長魏昕分享「亞裔學生如何在大環境不利情況下積極迎接新挑戰的應對策略」。（記者楊青/攝影）

飛達教育 （IvyMax）創辦人兼執行長魏昕，15日教育展講座中專題分享了「亞裔 學生如何在大環境不利情況下積極迎接新挑戰的應對策略」，同時為華人 學生和家長提供了美國未來幾年的大學錄取的宏觀趨勢分析。

魏昕表示，加大今年申請和錄取統計數字尚未公佈，但從目前數字看，洛杉磯加大和柏克萊加大等名校申請人數比去年下降5000多人也就是2%左右。

魏昕表示，藤校競爭力繼續加大，從去年到今年，很多學校錄取率下降到3至5%，藤校等級的杜克大學的錄取率也在5-6%左右，包括很多知名文理學院也非常競爭。

他表示，弱勢群體在很多學校的錄取中得到極端照顧的趨勢已經表現出來，這導致被認為「有資源」的亞裔學生面臨更大的挑戰。包括哥倫比亞、布朗等頂級大學也開始明顯跟進增加了對弱勢群體的照顧，不公佈錄取數字，對亞裔來說是更大挑戰。另外一個值得注意的情況時，藤校達特茅斯學院今年首次宣佈為優秀的國際學生提供獎學金，意味著申請名校的國際生增加，美國國內學生挑戰增加。

因此對華人家長、學生來說，GRIT，即一種積極的、非認知的特質，它基於個人的毅力和對特定長期目標或最終狀態的熱情。在功課好的基礎上，課外學術活動和科研項目，都是提升競爭力可以重點著手方面。他特別提醒，年輕人克服困難的勇氣和能力，在頂級名校錄取中的效用。