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Alan Gao：數碼SAT應試時間短

記者張宏╱洛杉磯報導
C2教育中心負責人Alan Gao。（檔案照）
C2教育中心負責人Alan Gao。（檔案照）

C2教育中心負責人Alan Gao主講「關於Digital SAT你需要知道的事」（All you need to know about the Digital SAT），讓學生輕鬆適應數碼SAT。

Alan Gao表示，數碼SAT是從2022年1月25日開始的，其特色是完全電子化，學生無需帶紙筆進行考試，只需要帶著電腦或使用考試中心電腦即可考試。測試是自適應性的，測試結果幾天就能出來，比之前的幾週時間更短，也更加安全。數碼SAT考試時間也比筆試短45分鐘，考試檢測的能力和技能和筆試沒有太大區別，依然是包括閱讀寫作和數學幾個部分，但是測試內容會分成兩個部分，第二部分根據學生第一部分的答題表現來設定難度。

數碼SAT的閱讀和寫作是放在一起測試的，每個部分有27個試題，時間是32分鐘，每題解答時間大約71秒。閱讀文章較筆試更短，但考題會涵蓋更多的知識點。而數學部分，每個階段22個問題，每個階段的考試時間是35分鐘，選擇題佔據78%，學生自答佔22%。值得注意的是考題中的幾何和三角函數的比例加強。

和筆試一樣，數碼SAT的分數依然是400分到1600分，考核內容依然是閱讀寫作和數學，沒有作文的部分，答題形式依然是選擇題加學生自答。

C2教育中心負責人Alan Gao主講「關於Digital SAT你需要知道的事...
C2教育中心負責人Alan Gao主講「關於Digital SAT你需要知道的事」（All you need to know about the Digital SAT），讓學生輕鬆適應數碼SAT。（Zoom截圖）

SAT 檢測 教育

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