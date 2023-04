Alan Gao：數碼SAT應試時間短

C2教育中心負責人Alan Gao。(檔案照)

C2教育 中心負責人Alan Gao主講「關於Digital SAT 你需要知道的事」(All you need to know about the Digital SAT),讓學生輕鬆適應數碼SAT。

Alan Gao表示,數碼SAT是從2022年1月25日開始的,其特色是完全電子化,學生無需帶紙筆進行考試,只需要帶著電腦或使用考試中心電腦即可考試。測試是自適應性的,測試結果幾天就能出來,比之前的幾週時間更短,也更加安全。數碼SAT考試時間也比筆試短45分鐘,考試檢測 的能力和技能和筆試沒有太大區別,依然是包括閱讀寫作和數學幾個部分,但是測試內容會分成兩個部分,第二部分根據學生第一部分的答題表現來設定難度。

數碼SAT的閱讀和寫作是放在一起測試的,每個部分有27個試題,時間是32分鐘,每題解答時間大約71秒。閱讀文章較筆試更短,但考題會涵蓋更多的知識點。而數學部分,每個階段22個問題,每個階段的考試時間是35分鐘,選擇題佔據78%,學生自答佔22%。值得注意的是考題中的幾何和三角函數的比例加強。