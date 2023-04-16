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Jenny Wheatley：提早申請 錄取率有望提高

記者楊青/洛杉磯報導
「Admission Masters」升學規劃教育機構的執行長Jenny Wheatley。(本報檔案照)
「Admission Masters」升學規劃教育機構的執行長Jenny Wheatley。(本報檔案照)

「Admission Masters」升學規劃教育機構的執行長Jenny Wheatley15日主講「2023年大學招生趨勢與策略」，為今年暑期準備升學計劃的高中畢業生提供建言。

霍普金斯大學教育碩士，擁有洛杉磯加大和霍普金斯大學入學審核經歷，Wheatley表示，進入頂尖大學一年比一年競爭激烈，大學評審挑學生也越加嚴格，成功申請夢想大學的三大關鍵，一是學術成績，GPA是基本，因為近年SAT取消，高中期間的GPA和AP更加重要，展現學生的學習熱情、學習能力和好奇心；二是利用好提前錄取，提升錄取機率；三是用課外活動展現自己對某方面事務或議題的熱忱、關注及影響力，對社區產生積極的影響。

Wheatley建議，提早申請分爲提早決定（early decition）和提早行動（early action）兩種。提早決定申請大錄取率常常高達15%，如果獲得錄取，一定要前往，別無選擇，越來越多的學校在提早申請中增加名額；而提早申請的錄取率雖然大約只有2-3%，但通常12月中旬就知道結果，提早行動的好處是展示申請人對學校的好感，很多學校喜歡這樣篤定的申請人。

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