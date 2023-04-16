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陳肇新：與眾不同的專長 助你升入醫學院

記者楊青/洛杉磯報導
陳肇新博士主講「以與眾不同的專長成功進入醫學院」。（記者楊青/攝影）
陳肇新博士主講「以與眾不同的專長成功進入醫學院」。（記者楊青/攝影）

醫學院、當醫生，是許多華人學生和家長的夢想。全美大學成功策略創辦人陳肇新醫學博士在15日世界日報教育展中分享了「如何以與眾不同的專長成功進入醫學院」。他表示，申請醫學院沒有秘密，一是早申請，二是與眾不同的醫學興趣和特長，還有好成績和面試印象都是關鍵。

陳肇新表示，美國的醫務人才不足，過去20年全美醫生的缺口一直在8至9萬人左右，對於有興趣而且準備好了學生來說，現在是最好實現夢想的時期。他表示，多年來美國頂尖的醫學院的申請人中，半數左右為亞裔，其中很多是華人，比如UCSD醫學院每年600申請人其中58%是亞裔；柏克萊醫學院申請人中亞裔占57%；霍普金斯醫學院49%申請人是亞裔；普林斯頓醫學院每年只有130多人申請醫學院，42%是亞裔，所以說醫學院的申請很大程度是在亞裔學生和中國學生之間競爭。與此同時，來自其他族裔的申請人的競爭也非常大。美國頂尖醫學院的面試機會為6%左右，面試之後大約只有三分之一的人獲得錄取。

擁有多年從醫及升學顧問經驗，陳肇新表示，GPA3.8左右，MCAT518左右，將有80%的機會可以進入醫學院，中學生也有連讀的機會。此外，申請人對醫學追求的理由、對醫學理解和學習的能力、有無付諸行動證明的動機、申請文章以及面試更重要。面試往往一錘定音。

陳肇新表示，臨床經驗（解決病人的痛苦，對病人有愛心等）、醫學研究（對醫學的深研和醫學發明的潛力）、對某種疾病有專長和濃厚興趣，是成功申請醫學院的三大專業重點。

醫學 亞裔 面試

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