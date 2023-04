世報春季升學講座 進軍名校教戰

世界日報2023春季教育 展線上講座15日登場,來自南加州將近十家教育和升學 輔導機構的專家們為學生和家長們指點2023╱2024年度大學升學迷津,分析後疫情時代的大學招生 政策變革,答疑解惑,眾多資訊,讓學生和家長及時掌握今年美國大學升學應對要領。

世界日報每年兩度的教育展都吸引大批聽眾,本次春季講座也不例外,雖然仍採取zoom直播方式,還是吸引大批家長和學生網上收看和旁聽。當天八位升學專家從下午1時至於5時半的九場直播講座,每場聽眾都達數百人。

資深升學專家陳肇新博士當天帶來了中文的「成功進入醫學院-與眾不同的專長」與英文的「How I Get Accepted By Harvard哈佛大學成功錄取的申請策略」兩場專題講座;Elite Prep(Elite教育)中文部/分校主任Charlie Tu以大學申請實例分析了「成千上萬申請者中,如何讓自己脫穎而出」;Elite Prep(Elite教育)資深教育升學顧問Berry Chiu主講「十個大學申請中不可犯的錯誤」;飛達教育創辦人魏昕主講「2023名校申請成功案例深度剖析:紐約時報熱門話題「亞裔學生不像亞裔」」;史坦福領袖教育策畫執行長Angie Wang主講了「新生/轉學生申請頂級大學配額祕笈,詳解申請獎助學金」;Admission Masters執行長Jenny Wheatley主講「2023College Admissions Trends and Strategies大學招生趨勢與策略」;豪杰訓練中心創辦人周迪主講「豪杰引導學生攻藤校和頂尖私立大學,獲得高額獎學金By Merit Basis」;C2 Education Center 主任主講了「All you need to know about the Digital SAT」。不少家長和學生表示,本次春季教育講座更多的實例分析和教戰策略與細節,受益匪淺。

當天講員們還教戰在後疫情時代如何提升綜合表現能力以及突出個人特點,以應對越來越複雜的升學挑戰。進入UC加大及常春藤頂尖盟校比以往更加競爭激烈,初、高中生如何在選課上搶占優勢,如果孩子的志向是讀醫科,又要如何規畫高中開始的課程等,專家們也一一給與解答。