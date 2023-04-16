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周迪：攻藤校訣竅 會推薦自己很重要

記者張宏╱洛杉磯報導
豪杰訓練中心創辦人周迪。（檔案照）
豪杰訓練中心創辦人周迪。（檔案照）

豪杰訓練中心創辦人周迪主講「豪杰引導學生攻藤校和頂尖私立大學，獲得高額獎學金By Merit Basis」，她認為頂尖私立大學是未來職場重要的名牌和投資華裔孩子要避免成為機器做出來的餅乾，千篇一律沒有特點。

周迪表示，大學申請非常重要，好成績是一個迷思，其實私立學校主要看學生素質、核心價值和人文素養。進入藤校，豪傑會引導學生如何推薦自己。美國有3000多個私立大學，但是頂尖的私校只有800個，其資金主要來自校友捐款，學校栽培得好才有校友捐款，建立了生生不息的紐帶關係。全美士農工商法律政治醫學精英，都來自這800多個私立學校。

她建議家長為孩子申請頂尖私立大學，而不是去普通大學，只有這樣才能成為職場的精英，而不是單純的打工白領。頂尖藤校畢業後，學校就是孩子的名牌，這些學校就是小型的上流社會，要學會如何溝通了解。經過這樣大學的四年，進入公司後就很容易上手，成為領導層精英。

很多家長以為孩子成績好，義工做的多就能進頂尖大學，其實進入這些學校的人只有3%。論文和面試能力對進入頂尖大學至關重要，因此寫作和演講能力需要重點培養。大學裡培養的寫作演講能力，也會直接應用到職場。

華裔孩子要避免成為機器做出來的餅乾，不能課外活動都是千篇一律，五年級到八年級是黃金培養期，建議家長從六年級開始培養孩子成為與眾不同的人格魅力，他們的培訓項目就是根據孩子特色因材施教。

華裔 醫學 投資

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